Гендиректором "Славнефти" назначена Наталья Сахно
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "НГК "Славнефть" (на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") 21 апреля решил прекратить полномочия гендиректора компании Михаила Осипова, возглавлявшего компанию с июля 2015 года.
Новым президентом "Славнефти" 25 апреля 2023 года на трехлетний срок назначена Наталья Сахно, сообщила компания.
В 2019 году Сахно была заместителем директора департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в разведке и добыче в НК "Роснефть", являлась членом совета директоров ПАО "НК "Роснефть-Дагнефть" (ныне - АО "Дагнефть", с ноября 2021г контролируется "Центргеко Холдингом").