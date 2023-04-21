Российский завод Claas в 2022 году получил наименьшую за последние годы прибыль

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Краснодарское ООО "Клаас", российский завод германского производителя сельхозтехники Claas KGaA, по итогам 2022 года снизило чистую прибыль по РСБУ на 37,5% по сравнению с предшествующим годом - до 1,422 млрд рублей, сообщается в отчетности предприятия.

Это наименьший показатель чистой прибыли за последние 4 года.

Выручка в прошлом году уменьшилась на 33%, до 13,263 млрд рублей, себестоимость - на 30,5%, до 10,77 млрд рублей, валовая прибыль - на 42,2%, до 2,493 млрд рублей, прибыль от продаж - почти на 25%, до 2,052 млрд рублей.

Прочие доходы предприятия увеличились за год в 4 раза и достигли 147,14 млн рублей, прочие расходы - в 6,2 раза, до 527,17 млн рублей.

Как сообщалось, в 2022 году предприятие планировало увеличить объемы производства сельхозтехники на 34% к уровню 2021 года. Однако итоговые показатели производства завод не озвучивал.

Сlaas является одним из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники. Предприятия компании расположены в Германии, Франции, Венгрии, Индии, США и России.

В мае 2005 года в Краснодаре Claas ввел в эксплуатацию первую очередь завода по производству сельхозтехники, вложив в проект 20 млн евро. В октябре 2015 года начала работу вторая очередь, инвестиции составили еще 120 млн евро. Производственная мощность была увеличена более чем вдвое - до 2,5 тысячи единиц техники в год. С пуском второй очереди предприятие вошло в четверку крупнейших среди 11 заводов концерна в мире.

В настоящее время ООО "Клаас" выпускает весь модельный ряд зерноуборочных комбайнов Tucano, а также собирает колесные тракторы Axion 850, Xerion 3300/3800.