Brent подешевела до $80,53 за баррель

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в понедельник вновь снижаются. В пятницу котировки выросли, однако по итогам всей недели они упали более чем на 5%.

Трейдеры опасаются, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и другими крупными центробанками может вызвать ухудшение состояния мировой экономики и сокращение спроса на топливо, отмечает Trading Economics.

Эти факторы более чем компенсируют оптимизм по поводу восстановления экономики Китая после отмены строгих ограничений, введенных для сдерживания пандемии COVID-19, в конце 2022 года, пишет MarketWatch.

На фоне ухудшения экономического фона и все еще "ястребиного" поведения Федеральной резервной системы нет реальных положительных причин для роста нефтяного рынка, полагают аналитики Sevens Report Research.

К 8:05 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,13 (на 1,4%), до $80,53 баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,56 (на 0,7%) - до $81,66 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,93 (на 1,2%) - до $76,94 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,5 (на 0,7%) и составила $77,87 за баррель.

За минувшую неделю котировки Brent упали на 5,4% и WTI - на 5,5%.