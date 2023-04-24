Совет директоров Etalon Group покинул один из независимых директоров

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров девелопера Etalon Group принял отставку независимого директора Харалампоса Августи, он принял решение выйти из состава совета и комитета по вознаграждениям и назначениям, сообщила пресс-служба компании по итогам прошедшего заседания.

Причины отставки директора не уточняются. Августи входил в СД с ноября 2016 года.

На сайте группы Августи назван специалистом в области права, в том числе в секторе недвижимости, корпоративном и банковском секторах. Также он основал кипрскую юридическую компанию Ch. Avgousti & Partners LLC. Ранее он работал в нескольких юридических фирмах, включая Totalserve Group и Nasos A. Kyriakides & Partners Advocates.

По состоянию на конец 2022 года, в совет директоров Etalon Group входило 11 человек, шесть из них были независимыми директорами.

В феврале СД Etalon Group принял отставку двух директоров: исполнительного директора Максима Берловича и директора без исполнительных полномочий Олега Мубаракшина.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса.

Крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежит 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.