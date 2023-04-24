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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Калужский завод Samsung получил годовой убыток впервые за пять лет

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" (российское подразделение Samsung Electronics) в 2022 году получило чистый убыток в размере 6,9 млрд рублей против почти 4,7 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, говорится в отчете компании.

Убыток был получен обществом впервые за последние пять лет (более ранние данные отсутствуют).

Выручка предприятия за отчетный период снизилась в 2,5 раза - до 27,463 млрд рублей, себестоимость продаж - в 2,2 раза, до 26,86 млрд рублей. Несмотря на сокращение коммерческих расходов в 2,46 раза - до 1,902 млрд рублей, компания получила убыток от продаж. Также выросли прочие расходы - в 3,8 раза, до 7,501 млрд рублей.

Основные финпоказатели ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" (в тысячах рублей):

Показатель 2022г 2021г динамика
Выручка от продаж 27 462 923 69 544 220 -2,5 раза
Себестоимость продаж 26 859 862 59 547 483 -2,2 раза
Валовая прибыль 603 061 9 996 737 -16,6 раза
Прибыль (убыток) от продаж (2 204 989) 4 243 019
Прибыль (убыток) до налогообложения (6 754 595) 5 897 528
Чистая прибыль (убыток) (6 889 371) 4 659 840

Кредиторская задолженность предприятия за год сократилась с 13,657 млрд рублей до 1,152 млрд рублей, дебиторская - с 23,238 млрд рублей до 4,997 млрд рублей.

В аудиторском заключении к отчету сообщается, что "в связи с серьезными проблемами доставки, разрывом логистических цепочек и сложившихся хозяйственных связей с 23 ноября 2022 года общество временно приостановило свою операционную деятельность (. . .), данные события или условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности общества продолжать непрерывно свою деятельность".

Завод Samsung Electronics в Калужской области был открыт в сентябре 2008 года. Объем инвестиций в проект превысил $250 млн. Общая площадь производственных цехов завода достигает 40,6 тыс. кв. м. В заводской комплекс входят мощности, на которых собирается готовая продукция, цеха производства печатных плат и микросхем и термопластового литья.

Согласно аудиторскому заключению, по состоянию на 31 декабря 2022 года уставный капитал ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" составлял 4 692 634 000 рублей, полностью оплачен. Компания Samsung Electronics Co., Ltd (Корея) владеет 100% долей уставного капитала.

Samsung Electronics Калуга Самсунг Электроникс Рус Калуга Южная Корея
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