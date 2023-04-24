НЛМК сдвинул на 2024 год сроки ввода электростанции для утилизации попутных газов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "Новолипецкий металлургический комбинат" перенес сроки ввода в эксплуатацию утилизационной электростанции (УТЭЦ) мощностью 300 МВт, рассчитанной на производство электроэнергии из вторичных топливных ресурсов, на 2024 год. Инвестиции в проект составят 40 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НЛМК.

В 2019 году президент НЛМК Григорий Федоришин сообщал, что проект будет реализован к 2023 году, его стоимость тогда оценивалась в 35 млрд рублей.

Основной причиной корректировки суммы вложений в сторону увеличения в пресс-службе называли подорожание оборудования.

Ввод новой УТЭЦ позволит Новолипецкому комбинату повысить долю собственной генерации в балансе электропотребления с 64% до 94%, а также сократить эмиссию оксида углерода (СО) на 3 тыс. тонн в год и парниковых газов (СО2) – на 650 тыс. тонн в год.

Ранее представитель НЛМК сообщал "Интерфаксу", что строительство этой электростанции позволит использовать вторичные топливные газы на Липецкой площадке группы НЛМК на 100%, в компании отмечали, что конвертерные газы прежде в России не утилизировали.

Группа НЛМК – вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Fletcher Group, бенефициаром которой, по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин, принадлежит 79,3% НЛМК.