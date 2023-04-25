Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, фактором поддержки выступает выросшая нефть. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%, во "втором эшелоне" упали акции ПАО "Белуга групп" после отсечки на бирже годовых дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2640,16 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1022,91 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 81,35 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+0,9%), "Татнефти" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +1,9% "префы"), "МТС" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Подешевели акции ВТБ (-1%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

Акции ПАО "Белуга групп" упали до 4351 рубля (-7,6%), объем торгов превысил 272 млн рублей. Дивидендные выплаты за 2022 год составят 400 рублей на акцию.

Оценки аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ среднесрочный восходящий тренд по-прежнему актуален, однако в краткосрочной перспективе может пройти коррекция на фоне дивидендных отсечек тяжеловесов - Сбербанка и "ЛУКОЙЛа". Тем не менее, когда деньги поступят на счета клиентов, они могут послужить драйвером роста при реинвестировании. В США ожидается спокойная неделя, сезон отчетности продолжается, однако направление основных американских индексов, скорее всего, появится после заседания ФРС на следующей неделе.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник продолжит двигаться в диапазоне 2600-2650 пунктов. Ввиду слабости внешнего фона и постепенного, хоть и медленного, укрепления рубля, внимание инвесторов будет сконцентрировано на внутренних сегментах. Во вторник первый день без дивидендов на бирже будут торговаться акции "Белуги", что открывает хорошие перспективы для покупок бумаг в расчете на быстрое закрытие дивидендного "гэпа".

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник негативный.

"Размолвка США и КНР продолжается. Планы Вашингтона запретить инвестиции в технологичные отрасли КНР могут иметь долгосрочные негативные последствия. Нефть имеет шансы на рост в мае, когда начнутся дополнительные сокращения добычи в ОПЕК+. Во вторник более вероятен сценарий пессимизма на рынках из-за ожиданий дальнейшего повышения ставок регуляторов на фоне слабеющей статистики. Российский рынок также может продолжить снижение, но уже не только из-за слабого рубля, а из-за потенциальных экономических рисков в Китае", - считает аналитик.

Ситуация в экономике США

В США в понедельник выросли индексы акций Dow Jones (+0,2%) и S&P 500 (+0,1%), но просел Nasdaq (-0,3%).

Трейдеры ждут публикации на этой неделе ряда важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС). В частности, в четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны за первый квартал.

Эксперты в среднем ожидают, что темпы роста американской экономики в январе-марте замедлились до 2% с 2,6% в IV квартале, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics.

В пятницу также будет опубликован отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает данные о динамике потребительских цен (индексы PCE и PCE Core). Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает замедление темпов роста индекса PCE Core, не учитывающего изменения стоимости продуктов питания и энергоносителей, в марте до 4,5% в годовом выражении с февральских 4,6%.

Кроме того, на эту неделю запланирована публикация квартальных отчетов 178 компаний из индекса S&P 500.

Азиатские рынки акций

Во вторник в Азии наблюдается негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei вырос на 0,1%, рынки Австралии закрыты во вторник в связи с празднованием Дня ветеранов, южнокорейский Kospi просел на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский индикатор Hang Seng теряет 1,7%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел в пределах 0,1%).

Новый глава Банка Японии Кадзуа Уэда во вторник подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране. "С учетом нынешних экономических, инфляционных и финансовых условий, считаю целесообразным сохранять мягкую политику с нынешним контролем кривой доходности", - сказал Уэда в ходе выступления в одном из парламентских комитетов.

Банк Японии проводит очередное заседание на этой неделе, его итоги будут подведены в пятницу. Это заседание станет первым для Уэды как главы ЦБ.

Экономика Южной Кореи в I квартале 2023 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, избежав, таким образом, рецессии, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. В четвертом квартале ВВП страны снизился впервые с 2020 года - на 0,4%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение южнокорейского ВВП в первом квартале на 0,2%.

ВВП Южной Кореи в январе-марте увеличился на 0,8% в годовом выражении - минимальными темпами с четвертого квартала 2020 года. В предыдущем квартале рост составил 1,3%.

На следующей неделе в Китае будут длинные праздники, и эксперты опасаются новой волны заболеваемости COVID-19 в стране, отмечает Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались на фоне неопределенных перспектив спроса и сохраняющихся проблем с поставками сырья из Ирака.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $82,78 за баррель (+0,3% и +1,3% в понедельник), июньская цена WTI - $78,79 за баррель (-0,03% и +1,1% накануне).

Спрос на топливо в Азии ослабляется, и компании региона отмечают снижение маржи нефтепереработки. Это показывает, что надежды на быстрый подъем китайской экономики и увеличение спроса на нефтепродукты в стране пока не реализовались, отмечают эксперты.

Тем временем поставки нефти из иракского Курдистана по-прежнему приостановлены, и по словам одного из авторов Sevens Report Research Тайлера Ричи, это является фундаментальным фактором, обеспечивающим поддержку нефтяному рынку в условиях слабого спроса.

В понедельник стало известно о дальнейшей отсрочке переговоров между властями Ирака, региональным правительством Курдистана и Турцией, "являющихся критически важными для возобновления поставок нефти с севера Ирака", отмечает Ричи, слова которого приводит Market Watch.

В то же время сохраняющиеся опасения рецессии являются сдерживающим фактором для нефтяного рынка, который будет удерживать цены ниже отметки в $100 за баррель, говорит эксперт.