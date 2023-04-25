Акционеры ВТБ одобрили допэмиссию номинальным объемом 93 млрд рублей

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры ВТБ одобрили размещение дополнительных обыкновенных акций номинальным объемом 93 млрд рублей, свидетельствуют материалы госбанка.

Допэмиссия проводится для привлечения нового частного капитала в банк и предполагает размещение акций на открытом рынке.

"Допэмиссия будет происходить по рыночной стоимости, поэтому умножать на одну копейку номинала обыкновенной акции нельзя, нужно умножать на текущий рынок или какой-то усредненный в прошлом рынок. (...) Мы ожидаем регистрацию второй допэмиссии в конце мая - в самом начале июня. То есть она закончится внутри второго квартала", - пояснял журналистам журналистам зампред банка Дмитрий Пьянов.

"Эмиссия открытая, прийти могут все желающие – как существующие инвесторы, так и новые инвесторы. Мы ограничены этим переделом, больше мы разместить не сможем, можем разместить меньше. (...) По сути, диапазон возможного – 50-120 млрд рублей, может быть, 125 млрд рублей, если привлечем дополнительных инвесторов. Но это явно будут десятки миллиардов рублей в рамках этой допэмиссии", - говорил топ-менеджер.

Он не раскрыл, кто будет якорным инвестором в рамках размещения, указав лишь, что зарубежных инвесторов банк не ожидает.

По данным источников Frank Media, инвесторы рыночного размещения акций ВТБ входят в одну группу. Ими станут негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы Газпромбанка (ГПБ), крупнейшие из которых НПФ "Газфонд" и "Газфонд Пенсионные накопления" (куда входят средние "Газпромбанк-фонд" и "Алмазная осень"). Еще один источник указывал, что всю допэмиссию выкупит группа пенсионных фондов, не уточняя названия. А источник, близкий к руководству ЦБ, указал, что, по сути, весь объем идет "одному покупателю", писал Frank Media.

ВТБ в марте завершил "государственную" докапитализацию на сумму 149 млрд рублей. В рамках размещения дополнительных акций он конвертировал выданный ранее суборд из средств ФНБ и получил в капитал акции принадлежавшего ранее Росимуществу Российского национального коммерческого банка (РНКБ). По словам Пьянова, в результате допэмиссии доля РФ в капитале ВТБ выросла с 60,9% до 76,4%.