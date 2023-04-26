Цена Brent опускалась ниже $80 за баррель впервые с марта

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду, цена Brent опускалась в ходе торгов ниже отметки $80 за баррель впервые с марта. Давление на котировки оказывают сигналы ослабления мировой экономики и уменьшения спроса на энергоресурсы.

"Опасения в отношении перспектив спроса являются главной причиной снижения цен на нефть в последние дни, которое нивелирует подъем, вызванный решением ОПЕК+ о сокращении добычи", - отмечает аналитик Danske Bank Йенс Педерсен.

По его словам, трейдеры занимают выжидательную позицию перед майскими заседаниями Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, результаты которых могут повлиять на рынки.

К 15:20 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,74 (0,92%), до $80,03 баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,43 (0,56%), до $76,64 за баррель.

В центре внимания трейдеров в среду - официальные данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые Минэнерго страны обнародует в 17:30 по Москве.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают, что резервы нефти в стране упали на 2,3 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 180 тысяч и 1,2 млн баррелей соответственно.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 21 апреля, на 6,083 млн баррелей.