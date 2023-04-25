Рубль снизился к доллару, но укрепился к евро под влиянием противоположных факторов

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно подорожал, в то время как евро и китайский юань умеренно снизились по итогам торгов на Московской бирже во вторник; рубль практически не изменился к бивалютной корзине на фоне падающей нефти с одной стороны и сохраняющихся продаж валютной выручки экспортерами - с другой стороны.

Курс доллара США составил 81,6175 руб. в 19:00, что на 28,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,5025 руб., подешевев на 22,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 5,6 копейки - до 85,17 рубля. Курс китайского юаня опустился на 1,5 копейки - до 11,757 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам торгов 25 апреля продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к доллару, евро и юаню на фоне влияния противоположных факторов. Так, с одной стороны, на курс нацвалюты давили как возобновившееся падение мировых цен на нефть, так и рост доллара США на мировом рынке Forex. Вместе с тем поддержку рублю оказывал приближающийся пик налоговых платежей апреля.

Цены на нефть ускорили падение вечером во вторник, трейдеры вновь опасаются банковского кризиса в США, который может негативно отразиться на спросе на топливо. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени во вторник составила $80,73 баррель, что на 2,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 2,13%, до $77,13 за баррель.

Американский First Republic Bank накануне отчитался о резком оттоке средств клиентов с депозитов в первом квартале и сообщил о намерении сократить до 25% сотрудников. Опасения относительно банковского сектора нивелировали даже поддержку от позитивной статистики по рынку авиаперевозок КНР. Администрация гражданской авиации (CAAC) Китая ожидает, что пассажиропоток на майских каникулах достигнет 9 млн человек, и указывает на возвращение рынка фактически к допандемийному уровню.

Трейдеры ожидают публикации еженедельных данных о запасах нефти в США в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение резервов на 2,3 млн баррелей.

Мнение экспертов

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, российский рубль по итогам торгов вторника немного снизился по отношению к доллару США, однако остался в диапазоне 81,0-82,5 руб./$1. "Сегодня против рубля играла падающая нефть, но от более глубокого снижения национальную валюту уберегли экспортеры, которые готовятся к налоговым выплатам апреля. По традиции пик налогового сезона придется на конец месяца. Со следующей недели рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров, поэтому в случае продолжения снижения нефтяных котировок не исключено ослабление национальной валюты", - сказала она.

"Рубль на открытии совершил несколько сильных разнонаправленных движений из-за низкой ликвидности утренней сессии. Однако затем он перешел к умеренному снижению к доллару США. При этом нефтяные цены некоторое время оставались около дневных вершин, но затем стали активно снижаться. Несмотря на ухудшение внутренних и внешних условий, рубль удержался от серьезного ослабления. Вероятно, постепенно начинает сказываться фактор стабилизации платежного баланса и дефицита госбюджета. Китайский юань из-за своего ускорения снижения на мировом рынке в паре с рублем понес небольшие потери, в отличие от американской валюты", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"После нескольких месяцев ослабления рубля стабилизация его на уровнях 81-82 руб./$1 выглядит даже как-то неожиданно. Особенно с учетом того, что российский валютный рынок стал "тоньше" и чувствительнее к внешнему и особенно внутреннему новостному фону. Поэтому, скорее всего, на этих уровнях курс долго не задержится. Не исключено, что очередные новости могут качнуть чашу весов в сторону еще одной волны ослабления рубля. Но если ориентироваться на долгосрочные факторы, то они по-прежнему на стороне российской валюты. Выходящие данные по инфляции указывают на ее замедление, причем не только в рамках сезонных факторов, улучшаются прогнозы по экономике, а значит, и налоговым доходам бюджета, оценки показателей платежного баланса за I квартал этого года оказались сопоставимыми с I кварталом 2021 года, то есть до СВО. Так что веских причин для устойчивого тренда на ослабление рубля по-прежнему нет", - полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, "пара "доллар-рубль" продолжила проторговывать диапазон 80-82 руб./$1. При этом поддержка рублю со стороны экспортеров выглядит довольно слабой, что отчасти связано с увеличением роли нацвалюты во внешнеторговых отношениях. Поэтому более ощутимого укрепления рубля ожидать на этой неделе не приходится".

"Рубль в понедельник укрепился, поддержанный продажей валюты экспортерами для уплаты апрельских налогов. Сегодня курс доллара к рублю вырос до 81,6 руб./$1. В связи с фактором налогового периода курс американской валюты в ближайшие дни все еще может опуститься к отметке 81 руб./$1", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Итоги дня

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 26 апреля на 27,54 копейки, до 81,5499 руб., и поднял курс евро на 57,43 копейки, до 90,0332 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник вырос на 22,89 копейки по отношению к 24 апреля и составил 81,5502 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 25,97 копейки, поднявшись до 81,5458 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 620,175 млн, из которых $641,808 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $978,367 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 25 апреля увеличился на 56,58 копейки, до 90,0191 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подрос на 49,87 копейки, до 89,991 руб. Объем торгов евро составил EUR797,042 млн, из которых EUR137,819 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR659,223 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 25 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,99 трлн рублей (при лимите 1,99 трлн рублей и спросе 2,277 трлн рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 апреля, банки разместили 2,254 трлн рублей (при лимите 2,62 трлн рублей и спросе 2,254 трлн рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

Семидневные ставки на рынке рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка выросли во вторник, в то время как ставки однодневных кредитов и среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась за день на 6 базисных пунктов - до 7,72% годовых. При этом ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", как и днем ранее, составила 7,4% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых, соответственно.