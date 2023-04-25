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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Индия прогнозирует рост потребления нефти вдвое к 2030 года

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - У России хорошие перспективы в части поставок нефти в Индию, поскольку потребление там будет быстро расти на фоне сокращения угольной генерации, считает заместитель торгового представителя России в стране Евгений Грива. Он заявил об этом на Национальном нефтегазовом форуме.

"Нефть, которая сейчас потребляется в год на уровне 250 млн тонн, и 85% ее является привозной, (...) будет только возрастать, какие бы задачи индийское руководство не ставило в плане снижения импорта. (...) Уже к 2030 году фактически планируется удвоение потребления, то есть до 450-500 млн тонн в год. Для этого в нефтегазовую отрасль со стороны индийского правительства до 2026 года планируется вливание хороших инвестиций как государственных, так и частных - порядка $102 млрд. (...) Важно понимать, что это хорошая перспектива для России", - сказал он.

Грива также отметил, что Indian Oil Corporation и Reliance Industries заинтересованы в увеличении закупок нефти из России, да и в целом спрос на сырье в Индии превышает фактическое потребление. По его мнению, с учетом текущего тренда "не надо ослаблять хватку" в части заключения долгосрочных контрактов на поставку.

"Индия находится на нефтегазовой игле. И эта игла будет действовать еще достаточно долго. А геологическая разведанность Индии - 49%. Надо входить: индийцы готовы, компания ONGC (...) предлагает открытый доступ к месторождениям, она готова к партнерству, она активно работает и в России. И нашу нефтесервисную экспертизу индийцы знают и признают. Это хорошая тема, во-первых, для входа непосредственно в Индию, а второе - для участия в международных проектах у тех же ONGC: это и Африка, и Латинская Америка", - рассуждает заместитель торгпреда.

Кроме того, по его словам, индийцы готовы к переговорам по части вхождения российских компаний в проекты нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.

Indian Oil Corporation Reliance Industries Индия
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