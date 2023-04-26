Новак сообщил, что перенаправить в Азию удалось около 20% нефти для Европы

Александр Новак во время выступления на федеральном просветительском марафоне Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россия перенаправила на азиатские рынки около 20% нефти, ранее поставлявшейся в европейские страны, сообщил на просветительском марафоне "Знание. Первые" вице-премьер Александр Новак.

"Те энергетические ресурсы, которые ранее направлялись в Европу, в значительной мере были перенаправлены на новые рынки. Если говорить о нефти, то мы, наверное, порядка 20% от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на рынки Индии, Китая, других стран", - сказал он.

По его словам, после введения западных санкций в марте 2022 года Россия оперативно, "в течение месяца-полутора", удалось наладить новые логистические цепочки и контакты с дружественными странами, прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также со странами Латинской Америки и Африки.