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Совет директоров Etalon Group покинул еще один независимый директор

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров (СД) девелопера Etalon Group принял отставку ещё одного независимого директора - Ганны Хоменко, решила выйти из совета и комитетов, сообщила пресс-служба компании.

Хоменко входила в состав комитета по вознаграждениям и назначениям, а также комитета по аудиту. Причины отставки директора не уточняются. Хоменко входила в совет с 2019 года.

Хоменко выступает в качестве консультанта, предоставляющего услуги по доверительному и корпоративному администрированию, бухгалтерскому учету, финансовому управлению и международному налоговому планированию, сообщал сайт компании. Ранее она занимала руководящие должности в разных компаниях, в том числе по юридическим вопросам.

В качестве нового независимого директора в состав СД вошел Андреас Крифтис. Решение принято с целью "поддержания сбалансированного состава и независимости", говорится в сообщении. Кроме того, СД номинировал и утвердил Крифтиса в состав комитета по аудиту.

Крифтис более 15 лет занимается корпоративными финансами, инвестициями и налоговым планированием. В настоящее время возглавляет подразделение бухгалтерского учета и налогообложения кипрской Fiduciana Trust Limited, предоставляет услуги по налоговому планированию, а также курирует вопросы аудита и налогообложения. До этого Крифтис занимался вопросами аудита в кипрском подразделении KPMG.

По состоянию на конец 2022 года, в совет директоров Etalon Group входило 11 человек, шесть из них были независимыми директорами.

В феврале-апреле из совета вышли еще трое - исполнительный директор Максим Берлович, директор без исполнительных полномочий Олег Мубаракшин и независимого директора Харалампос Августи.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса.

По данным сайта группы, крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежит 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.

Etalon Group Ганна Хоменко АФК Система
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