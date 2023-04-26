Минцифры оценило рост совокупной выручки операторов "большой четверки" в 2022 году в 6-8%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совокупная выручка телеком-операторов "большой четверки" в 2022 году выросла на 6-8%, рост оказался выше, чем по рынку в целом, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции "Телеком", организованной газетой "Ведомости".

"Год мы, действительно, прошли значительно лучше, чем ожидали в первом квартале (2022 года - ИФ), у нас были разные сценарии драматические. Если говорить про телеком-рынок, то, в целом, он подрос незначительно - на проценты. Но "большая четверка" себя чувствует значительно лучше. Выручка у "большой четверки" больше, чем вырос рынок", - сказал министр.

В этой связи, Минцифры ожидает дальнейшую консолидацию на рынке. "Большие компании выживают проще и легче, они быстрее будут диверсифицироваться. Маленьким - сложнее приходится. Поэтому рынок, наверное, будет укрупняться дальше", - объяснил Шадаев.

По его словам, капзатраты "большой четверки" снизились в пределах до 10%.

"Понятно, что в натуральном выражении, если говорить про базовые станции, которые дозакупались в прошлом году, понятно, что их меньше, они стали дороже. Поэтому это, конечно, будет сказываться на развитии сети", - отметил министр.

Кроме того, у операторов "большой четверки" по итогам 2022 года "неплохая OIBDA", что, по словам министра, во многих случаях мешает Минцифры говорить про дополнительные меры поддержки телеком-компаний. "Когда смотрят на публичную отчетность, в общем, все выглядит неплохо в целом, ситуация значительно лучше, чем в других отраслях", - пояснил министр.

"Большой четверкой" называют российских операторов связи МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2.