В Argus ожидают рост мирового спроса на серу до 2036 года

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Мировой спрос на серу будет устойчиво расти на горизонте до 2036 года, считает руководитель направления нефтегазохимии агентства Argus Валентин Котломин. Он сказал об этом на международном форуме по привлечению инвестиций в энергетику Туркменистана.

"В обозримом будущем, где-то на горизонте до 2036 года, ожидается достаточно устойчивый рост, который составит где-то порядка 1% в год. В результате в середине 30-х годов мировой спрос на серу в год увеличится более чем на 10 млн тонн и составит где-то около 78 млн тонн. Интересен тот факт, что примерно две трети всего этого прироста будет давать использование серы, а точнее серной кислоты, в производстве фосфорной кислоты, которая является одним из основных компонентов при производстве фосфорных удобрений", - сказал он.

При этом существенных скачков цен на серу, подобных тому, что случился в середине 2022 года - до $500 за тонну - аналитик не ожидает. Рынок стабилизировался во второй половине 2022 года, вернувшись к ценам в районе $100 за тонну.

По словам Котломина, Туркменистан и другие страны Средней Азии не могут похвастаться конкурентоспособностью на глобальном рынке серы из-за высоких затрат на транспортировку продукта в регионы экспорта. "Поэтому, все-таки, стоит обратить внимание на развитие внутреннего рынка, на развитие регионального рынка, возможно в сотрудничестве с другими государствами региона, с другими государственными компаниями региона", - отмечает эксперт.

Так, в частности, существенный рост спроса на серную кислоту, и, соответственно, на серу, ожидается в Казахстане.