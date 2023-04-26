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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

"Татнефть" купила турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit за $336 млн

"Татнефть" купила турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit за $336 млн
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" приобрела 100% акций топливной компании Aytemiz Akaryakit (Турция), говорится в сообщении Dogan Holding, опубликованном в системе национального раскрытия информации Турции.

Dogan Holding ранее владела 50% акций Aytemiz Akaryakit. Сделка закрыта 26 апреля. Ее размер составил $336 млн.

В сообщении отмечается, что эта сумма сформирована с учетом предполагаемого размера чистого долга на дату закрытия сделки.

Ранее в апреле Dogan Holding сообщал, что его совет директоров одобрил продажу доли в Aytemiz Akaryakit за $160 млн "Татнефти" в соответствии с соглашением о передаче акций, подписанным 4 апреля. Dogan тогда отмечал, что "Татнефть" приобретает 100% акций Aytemiz.

Согласно сайту Aytemiz Akaryakit A.S., она располагает мощностями для хранения топлива и 10 базами, а также складскими и заправочными терминалами емкостью 250 тыс. куб. метров в различных регионах Турции. В настоящее время Aytemiz обслуживает 5,5 млн водителей в месяц на более чем 570 заправочных станциях в 77 провинциях страны.

В конце февраля совет директоров "Татнефти" планировал обсудить вопрос о создании представительства в Турции. О результатах обсуждения компания не сообщила.

Татнефть Aytemiz Akaryakit
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