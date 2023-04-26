Инфляция в России с 18 по 24 апреля составила 0,1%, годовая замедлилась до 2,5%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 18 по 24 апреля составила 0,10% после 0,04% с 11 по 17 апреля, 0,11% с 4 по 10 апреля, 0,13% с 28 марта по 3 апреля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 24 апреля поднялись на 0,31%, с начала года повышение цен к этой дате составило 1,99%.

Из данных за 24 дня апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 апреля замедлилась примерно до 2,49% с 2,63% на 17 апреля и с 3,51% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 2,55%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Как отмечалось, специфика прошлогодней динамики потребительских цен, которые начали резкий взлет в самом конце февраля с резким торможением в середине апреля, сформировала нестандартную статистическую ситуацию: в зависимости от методики подсчета оценка годовой инфляции может существенно различаться. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики (отмечая условность еженедельного расчета годовых цен) считают, что расчеты исходя из недельной динамики точнее отражают годовые цифры, если в течение месяца были сильные колебания цен (а в апреле 2022 года рост цен составил 1,56%, из которых 1,0% пришлись на первые 15 дней месяца).

Цены на плодоовощную продукцию выросли с 18 по 24 апреля на 0,9% (на 0,7% неделей ранее), в том числе на лук - на 12,6%, капусту - на 10,7%, морковь - на 2,6%, бананы - на 1,7%, яблоки - на 0,7%, свеклу - на 0,4%. В то же время цены на огурцы снизились на 1,5%, помидоры - на 1,3%, картофель - на 0,9%.

С 18 по 24 апреля поднялись цены на свинину - на 1,2%, муку пшеничную - на 0,9%, мясо кур - на 0,8%, сахарный песок - на 0,7%, рыбу мороженую - на 0,5%, баранину, колбасы вареные - на 0,3%.

Снизились за неделю цены на куриные яйца - на 1,0%, крупу гречневую, макаронные изделия - на 0,8%, масло подсолнечное - на 0,7%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, вермишель - на 0,6%, консервы мясные для детского питания - на 0,4%, пшено - на 0,3%.

Цены на телевизоры снизились на 0,8%, смартфоны - на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета уменьшилась за неделю на 2,3% (неделей ранее снизилась на 0,2%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 17 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, а также оставил неизменным сигнал, отметив, что баланс рисков для инфляции с предыдущего заседания 10 февраля существенно не изменился.

"При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил Центробанк, повторив февральскую фразу дословно.

Зампред Банка России Алексей Заботкин в начале апреля заявил, что годовая инфляция в России после снижения в марте-апреле ниже таргета в 4% в мае-июне постепенно начнет расти (по мере выхода из расчета годовой инфляции месяцев прошлого года с низкими или даже отрицательными показателями индекса цен), прогноз ЦБ по инфляции на конец 2023 года в 5-7% пока не меняется.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 11 апреля заявил, что инфляция в РФ в годовом выражении по итогам апреля опустится ниже 3%, но важно при этом избегать не только чрезмерного ускорения инфляции, но и ее избыточного замедления.

Минэкономразвития РФ в середине апреля представило уточненный макропрогноз на 2023 год, в котором улучшило ожидания по инфляции, предусмотрев ее на уровне 5,3% против прогнозировавшихся в сентябре 2022 года 5,5%.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на этой неделе заявил, что прогноз в 5,3% "взвешенный", а проинфляционные риски "существуют (...), но пока они не реализовались, и признаков, что они реализуются, пока не наблюдаем на рынке".

Все аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидают, что ЦБ на заседании совета директоров в эту пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%.