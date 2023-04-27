Х5 в I квартале снизила скорректированную EBITDA на 5,4% до 40,2 млрд рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA X5 Retail Group в I квартале 2023 года снизилась на 5,4% – до 40,24 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Рентабельность по показателю составила 5,8% против 7% в I квартале 2022 года.

Чистая прибыль выросла в 2,4 раза, составив 12,17 млрд рублей.

Показатели чистой прибыли и скорректированной EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали скорр. EBITDA X5 в отчетном периоде на уровне 39,61 млрд рублей, чистую прибыль – в размере 9,66 млрд рублей.

Валовая прибыль X5 в I квартале увеличилась на 11,1%, достигнув 164,95 млрд рублей. Маржа по показателю - 23,7% против 24,6% год к году, ее снижение произошло за счет развития "жесткого" дискаунтера "Чижик" в новых регионах, консолидации "Красного Яра" и "Слаты", а также трансформации ценового предложения магазинов "Пятерочки".

Выручка Х5 повысилась на 15,2%, до 696,36 млрд рублей за счет роста сопоставимых продаж (LfL) на 6,5%, торговых площадей на 7,9% и увеличения продаж цифрового бизнеса (рост на 35,9% г/г).

Коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию, обесценение, LTI, выплаты на основе акций и эффекта трансформации "Карусели") в IV квартале увеличились как процент от выручки до 18,6% с 18,5% в отчетном периоде 2022 года - в основном за счет роста расходов на персонал, аренды и коммунальных расходов.

Отрицательный результат от курсовой разницы снизился до 736 млн рублей с 2,31 млрд рублей годом ранее в связи с волатильностью курса рубля.

Чистый долг на 31 марта 2023 года составил 208,27 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,13х против 1,67х на конец марта 2022 года.

Х5 – крупнейший по объему выручки ритейлер в России. На конце марта 2023 года под управлением компании было 21 760 магазинов, в том числе 19 549 магазинов "у дома" "Пятерочка", 956 супермаркет "Перекресток", 591 жесткий дискаунтер "Чижик" и 596 магазинов "Красный Яр" и "Слата".