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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Х5 хочет до конца года открыть до 2 тысяч магазинов "Пятерочка"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Торговая сеть магазинов "у дома" "Пятерочка" (принадлежит X5 Retail Group) до конца 2023 года увеличится в России на 1,8-2 тысячи новых магазинов, сообщил журналистам гендиректор сети Владислав Курбатов .

В 2024 году компания планирует сохранить темпы расширения сети на том же уровне.

"В следующем году мы точно не будем сбавлять темпы. Будем целиться в такие же цифры", - сказал он.

По его словам, ежедневно в России открывается по 5-6 новых магазинов сети.

Х5 - крупнейший по объему выручки ритейлер в России. На 31 декабря 2022 года под управлением компании было 21 323 магазина, в том числе 19 164 магазина "у дома" "Пятерочка", 971 супермаркет "Перекресток", 517 жестких дискаунтеров "Чижик" и 595 магазинов "Красный Яр" и "Слата".

Крупнейшим акционером компании является структура "Альфа-групп" CTF Holdings S.A (47,86%). Чистая прибыль Х5 по итогам 2022 года выросла на 7,7%, до 52,25 млрд рублей.

X5 Retail Group Пятерочка Владислав Курбатов
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