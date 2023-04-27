Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за IV квартал в размере 27,71 руб.

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Татнефти" на заседании в четверг рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании 16 июня утвердить дивиденды за 2022 год в размере 67,28 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 39,57 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Таким образом, финальные дивиденды компании могут составить 27,71 руб./а. Это выше консенсус-прогноза опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, который составлял 21,9 руб./а. Ближе всех оказался прогноз "Тинькофф Инвестиции" - 23,6 руб./а.

"Татнефть" установила 11 июля как дату, на которую определяются лица с правом получения дивидендов.

Дивидендная политика компании предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше.

Ранее сообщалось, что в 2022 году "Татнефть" получила 284,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО и 241,9 млрд рублей - по РСБУ.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 млрд 326 млн 199 тыс. рублей, он разделен на 2 млрд 178 млн 691 тыс. обыкновенных и 147 млн 509 тыс. привилегированных акций номиналом один рубль. Таким образом, на выплату дивидендов компания направит 76,1 млрд рублей, или порядка 50% от чистой прибыли по РСБУ за первое полугодие, которая составила 152,16 млрд рублей.