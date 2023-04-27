Рост ВВП США в I квартале оказался слабее прогноза

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Экономика США в первом квартале выросла на 1,1% в пересчете на годовые темпы, согласно предварительным данным министерства торговли.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Таким образом, темпы подъема ВВП замедлились после повышения на 2,6% по итогам четвертого квартала.

"Экономика находится в очень тревожной и рискованной ситуации, - полагает главный экономист SMBC Nikko Securities America Джозеф Лаворгна, слова которого приводит Washington Post. - Все опережающие показатели указывают на значительное замедление роста".

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики, в январе-марте повысились на 3,7% (в предыдущем квартале – на 1%). Госрасходы увеличились на 4,7% (3,8%).

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, повысился на 4,9% относительно предыдущих трех месяцев. Аналитики ожидали роста на 4,7%.

Инвестиции в сфере жилищного строительства упали на 4,2%, причем снижение было зафиксировано по итогам восьмого квартала подряд.

Представленная Минторгом в четверг информация является первой оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных за первый квартал запланирована на конец мая, окончательных – на конец июня.