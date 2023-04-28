Девелопер "Самолет" в 2022 году удвоил скорректированную EBITDA, до 48,2 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" в 2022 году увеличил скорректированную EBITDA по МСФО вдвое, до 48,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 28% по сравнению с 24,8% годом ранее.

Консолидированная выручка увеличилась на 85%, до 172,2 млрд рублей, валовая прибыль - в 2,1 раза, до 52 млрд рублей.

Чистая прибыль девелопера выросла на 81% и достигла 15,3 млрд рублей.

Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA на конец 2022 года составило 1,61х против 2,32х годом ранее. При этом соотношение чистого долга за вычетом остатков на эскроу счетах к скорректированной EBITDA составило 0,42х.

Рост финансовых показателей "Самолета" в 2022 году стал возможен благодаря выводу на рынок новых проектов в домашнем Московском регионе и увеличению доли региональной выручки, преимущественно сформированной в Северо-Западном регионе, отметили в компании.

ГК "Самолет" занимает второе место в России по объему текущего строительства. Крупнейшие акционеры группы - Михаил Кенин и Павел Голубков.