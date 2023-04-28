ExxonMobil получила рекордную чистую прибыль в I кв., несмотря на снижение выручки на 4%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США ExxonMobil Corp. увеличила чистую прибыль в первом квартале 2023 года более чем вдвое - до рекордного уровня, несмотря на 4%-е снижение выручки.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в январе-марте составила $11,43 млрд, или $2,79 в расчете на акцию, по сравнению с $5,48 млрд, или $1,28 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Показатель учитывает расходы в размере $200 млн, связанные с введением дополнительных налогов для нефтегазовых компаний в Европе, отмечают в Exxon.

Скорректированная прибыль компании в минувшем квартале составила $2,83 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $2,6 на акцию.

Квартальная выручка опустилась до $86,56 млрд с $90,5 млрд годом ранее, однако превзошла прогноз рынка, составлявший $85,65 млрд.

Добыча углеводородов ExxonMobil в первом квартале выросла до 3,831 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 3,675 млн б.н.э./сут. годом ранее и 3,822 млн б.н.э./сут. в четвертом квартале.

Прибыль в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в январе-марте увеличилась в 1,4 раза - до $4,46 млрд. В сегменте переработки ExxonMobil зафиксировала прибыль в $4,18 млрд против убытка на уровне $196 млн годом ранее.

Капиталовложения ExxonMobil в первом квартале составили $6,4 млрд. На весь текущий год компания планирует их на уровне $23-25 млрд.

В минувшем квартале ExxonMobil вернула акционерам $8,1 млрд, в том числе за счет обратного выкупа акций на $4,3 млрд. Она выплатит дивиденды в размере $0,91 на акцию по итогам прошедшего квартала.

Бумаги ExxonMobil прибавляют в цене 0,8% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 5,9%.