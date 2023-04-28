Правкомиссия согласовала строительство электростанции в Якутии с участием "Газпрома"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Нерюнгринском районе Якутии планируется построить тепловую газовую электростанцию на 330 МВт с участием "Газпрома".

"С учетом проработанных предложений Минэнерго России о возможности строительства генерирующих объектов, обеспечивающих покрытие прогнозируемого дефицита электроэнергии и складывающейся режимно-балансовой ситуации в Нерюнгринском районе республики Саха (Якутия), принято решение о корректировке федерального проекта "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года с включением в него проекта по строительству тепловой газовой электростанции мощностью 330 МВт с использованием ресурсов "Газпрома", - говорится в сообщении кабмина по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

Как ранее сообщала газета "Коммерсантъ", соответствующую станцию хотел построить "Газпром энергохолдинг". Его планы предусматривали ввод первой очереди из двух газотурбинных установок осенью 2026 года, а к осени 2027 года – надстройку паровой турбины. По данным издания, для укладывания в сроки ГЭХ готов купить китайские газовые турбины AGT-110.

Станция, как отмечал "Коммерсантъ", нужна для покрытия дефицита в ОЭС Востока. Глава "Системного оператора" Федор Опадчий ранее отмечал, что здесь есть потребности в дополнительной генерации, и предлагал оценить их при разработке следующей схемы и программы развития энергосистем (СиПР -ИФ) на 2024-2029 гг.

Ранее сообщалось, что в этом году ожидается конкурс по отбору новой генерации для Сибири. Как пояснял замминистра энергетики Павел Сниккарс, речь идет об отборе порядка 700 МВт (но объем может быть увеличен - ИФ), сам конкурс может состояться в сентябре-октябре.

Дефицитной в перспективе также признана ОЭС Юга, которой необходимы 500 МВт. "Мы понимаем однозначно, что у нас сложная ситуация будет с югом. И сейчас уже нужно начинать прорабатывать этот вопрос организации конкурса и строительства генерации в ОЭС Юга. Да, места размещения требуют отдельной проработки, но 500 МВт мы видим (потребность - ИФ), нужно принимать решение", - говорил Сниккарс.