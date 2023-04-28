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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

ЦБ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке

ЦБ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Банк России 28 апреля рассматривал два варианта в отношении ставки - ее сохранение и повышение, но предпочел ее сохранить на уровне 7,5%, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания по ключевой ставке.

"Сегодня на заседании совета директоров рассматривалась два варианта - повышение ставки и сохранение ставки на нынешнем уровне. Решение было принято о сохранении ставки, тем не менее рассматривали вариант и повышения ставки", - сказала она.

"Наша логика заключается в том, что мы видим, что преобладают проинфляционные риски. Хотя наш прогноз ключевой ставки, если вы посмотрите и на этот год, он допускает какую-то возможность снижения ставки, но, тем не менее, мы продолжаем считать более вероятным повышение ставки", - заявила глава ЦБ.

"Мы сейчас смотрим на то, как наши решения будут влиять на инфляцию следующего года. Потому что мы действительно заявляем, что хотим вернуть инфляцию к цели в 4% в следующем году. Этот год она может быть выше цели, потому что структурная адаптация, которая быстрее происходит", - отметила она.

По ее словам, тот факт, что ЦБ понизил прогноз по инфляции в стране в 2023 году с 5-7% до 4,5-6,5%, "сам по себе не является основанием для снижения ставки". "Наша ДКП действует с лагом, она влияет на экономику с лагом, и она устремлена в будущее", - отметила глава ЦБ.

"Сейчас для того, чтобы обеспечить достижение цели в 4% по инфляции в следующем году, мы не видим в настоящий момент основания для снижения ставок", - добавила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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