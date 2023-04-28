Денежная масса в национальном определении в марте выросла на 1%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в марте 2023 года увеличилась на 857,5 млрд рублей, или на 1,0%, до 83 трлн 813,4 млрд рублей, сообщается на сайте Банка России.

Денежная масса в январе-марте 2023 года увеличилась на 2,9%.

Годовые темпы роста денежной массы к 1 апреля снизились до 24,4% с 25,9% (это были максимальные годовые темпы с 1 апреля 2011 года) на 1 марта.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в марте увеличился на 243,0 млрд рублей, или на 1,6%, до 15 трлн 819,6 млрд рублей. Годовой темп прироста наличных денег вырос к 1 апреля 2023 года до 14,4%, с 12,0% на 1 марта.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 апреля увеличилась до 18,7% с 18,6% на 1 марта.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.