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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

НРД с октября прекратит использовать SWIFT как канал электронного документооборота

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - НРД (центральный депозитарий, входит в группу "Московской биржи") с 1 октября 2023 года планирует прекратить использование системы SWIFT в качестве канала электронного документооборота по банковскому и депозитарному обслуживанию.

Согласно сообщению НРД, исключением станет взаимодействие с иностранными депозитариями.

Срок и порядок прекращения использования SWIFT по депозитарной деятельности может быть уточнен, добавляется в сообщении.

НРД предлагает клиентам заранее рассмотреть возможность перехода на альтернативные каналы взаимодействия по банковскому обслуживанию: WEB-кабинет банковского обслуживания, WEB-сервис, Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), по депозитарному обслуживанию: WEB-кабинет депозитарно-клиринговых услуг, ПО "Интеграционный шлюз НРД" (WEB-сервис).

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