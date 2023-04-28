СМИ сообщили о договоренности РФ и Турции увеличить квоты на поставки томатов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Турция договорились об увеличении квоты на поставки турецких томатов на 150 тысяч тонн. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet со ссылкой на CNN Turk по итогам разговора президентов РФ Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг.

"Была достигнута договоренность об увеличении квоты на поставки томатов в Россию с 350 тыс. до 500 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

"Интерфакс" направил запрос в Минсельхоз.

РФ начала квотировать поставки томатов из Турции из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров. Сначала для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн, затем она была увеличена до 100 тыс. тонн, в апреле 2019 года – до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года – до 200 тыс. тонн, в январе 2021 года – до 250 тыс. тонн, весной 2021 года – до 300 тыс. тонн, в апреле 2022 года – до 350 тыс. тонн (накопительным итогом).