"ЕвроХим" в 2022 году увеличил прибыль по РСБУ в 2,5 раза до 107 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - МХК "ЕвроХим", на которой консолидированы российские активы группы "ЕвроХим", в 2022 году увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2,5 раза, до 107 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка МХК "ЕвроХим" в прошлом году выросла почти в 6 раз, до 51,7 млрд рублей. С июня 2022 года компания начала оптовую торговлю удобрениями, в том числе на экспорт, которую ранее не осуществляла, следует из документа.

Общий долг компании на конец 2022 года вырос в 1,9 раза и составил 390,6 млрд рублей. В прошлом году швейцарская головная структура группы - Eurochem Group AG - передала МХК "ЕвроХим" обязательства перед банками на 24,8 млрд рублей со сроком погашения в 2024 году.

Отчетность "ЕвроХима" по РСБУ не отражает показатели всей группы. Консолидированную отчетность "ЕвроХим" не раскрывает уже более года. Однако финансовые результаты большинства российских предприятий группы за 2022 год опубликованы. Из их анализа следует, что "ЕвроХим" в прошлом году существенно увеличил доходы от калийного бизнеса.

Так, выручка "Усольского калийного комбината" (Пермский край) выросла в 2,3 раза и достигла 116,3 млрд рублей. Доля экспортной выручки предприятия осталась на уровне 2021 года – 89%. Валовая прибыль увеличилась в 2,6 раза, до 102,3 млрд рублей, чистая прибыль – более чем в 3 раза, до 93,6 млрд рублей.

Выручка "Волгакалия" выросла почти в 5 раз, до 4,9 млрд рублей, доля экспортной выручки составила 99% против 96% в 2021 году. Валовая прибыль предприятия достигла 10,4 млрд рублей против 1,9 млрд рублей годом ранее. В 2022 году "Волгакалий" вышел на прибыль (9,7 млрд рублей).

"Ковдорский ГОК", производитель апатитового и бадделеитового концентрата, в прошлом году снизил выручку на 4%, до 74,3 млрд рублей. Доля выручки от экспорта сократилась до 23% против 47% годом ранее. Валовая прибыль ГОКа просела на 21%, до 44 млрд рублей, чистая прибыль - на 24%, до 26,1 млрд рублей.

В 2022 году "Ковдорский ГОК" объявил дивиденды на сумму 28,9 млрд рублей, из них было выплачено 11,7 млрд рублей (в 2021 году ГОК выплатил материнской компании 5,5 млрд рублей), следует из отчета предприятия.

Выручка "ЕвроХим-Северо-Запад" (оператор завода аммиака в Кингисеппе) снизилась на 5%, до 28,2 млрд рублей. Доля экспортной выручки сократилась до 55% против 84% годом ранее. Валовая прибыль завода составила 20,2 млрд рублей, чистая прибыль - 17,8 млрд рублей (показатели сохранились на уровне 2021 года).

Выручка завода "Фосфорит" увеличилась на 35%, до 61,8 млрд рублей, доля экспортной выручки упала с 92% до 66%. Валовая прибыль при этом сократилась почти вдвое, до 9,7 млрд рублей, а чистая прибыль упала в 1,7 раза, до 8,1 млрд рублей.

Завод "Белореченские минудобрения" (БМУ, Краснодарский край) в 2022 году увеличил выручку на 35%, до 32 млрд рублей, валовая прибыль при этом упала с 6,9 млрд до 1,2 млрд рублей. По итогам года предприятие получило убыток в размере почти 1 млрд рублей против 4,6 млрд рублей чистой прибыли годом ранее.

В 2022 году БМУ выплатило материнской компании дивиденды на 3 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. "Фосфорит" распределил в пользу МХК "ЕвроХим" 10,1 млрд рублей прибыли.

"Невинномысский Азот" и "Новомосковский Азот" не публиковали отчетность за 2022 год.

"ЕвроХим" – один из крупнейших в мире производителей минудобрений. В периметр группы входят предприятия по производству фосфатного сырья в России (Ковдорский ГОК) и Казахстане, два калийных рудника – "Усольский калийный комбинат" и "ВолгаКалий", заводы по производству аммиака и удобрений в России ("Невинномыский азот", "Новомосковский Азот", "Фосфорит", "ЕвроХим-Белореченские минудобрения", "ЕвроХим-Северо-Запад"), а также Бельгии, Литве и Китае.