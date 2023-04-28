Регуляторы утвердили методику для выявления манипулирования энергоценами

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы с требованиями к экономической обоснованности ценовых заявок на энергорынке для выявления манипулирования, сообщило ведомство.

Соответствующий приказ также включает методику сравнения ценовых заявок.

Согласно документу, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации, указанные в часовых заявках цены будут, в частности, сравниваться с предельными экономическими затратами на производство электроэнергии. Они, в свою очередь, будут рассчитаны на основе предельных уровней удельного расхода топлива (УРУТ) на производство электроэнергии (числовые значения максимального УРУТ определит набсовет "Совета рынка" по согласованию с ФАС - ИФ). Кроме того, в "предельниках" будет учтена цена топлива и "прочие переменные затраты" на производство электроэнергии.

Также "предусматривается оценка ценовых заявок на соответствие требованиям двумя расчетными методами – на основе плановых и фактических значений топливных затрат", отмечает ФАС.

Служба в прошлом неоднократно разбиралась с повышением энергоцен. Так, в 2019 году было расследование причин резкого роста, по итогам которого служба выдвинула обвинение против ПАО "Т Плюс" в том, что компания, пользуясь своим доминирующим положением в зоне свободного перетока "Вятка", выставляла завышенные заявки на рынке на сутки вперед. Соответствующие разбирательства в итоге достигли судов: весной 2022 году Арбитражный суд г.Москвы признал незаконным и отменил решение и предписание ФАС.

Также у ФАС были подозрения в манипулировании ценами со стороны СГК: в 2022 году службой было возбуждено соответствующее дело.