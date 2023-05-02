Индексы МосБиржи и РТС снизились в пределах 0,3% в начале торгов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне подешевевшей нефти (Brent опустилась в район $79 за баррель) и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,3%, локомотивом отката выступили бумаги "Норникеля" на дивидендных новостях и упавшие после отсечки на бирже дивидендов бумаги "НОВАТЭКа".

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,2%, до 2629,49 пункта, индекс РТС снизился на 0,3%, до 1030,41 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 4,5%.

Доллар подорожал на 22 копейки, до 80,47 рубля.

Подешевели акции "Норникеля" (-4,5%), "НОВАТЭКа" (-3%, до 1292,8 рубля; выплаты за второе полугодие 2022 года составят 60,58 рубля на акцию), UC Rusal (-1,3%), "Магнита" (-0,7%), "Яндекса" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,4% "префы").

В минувшую пятницу после закрытия основных торгов на Мосбирже стало известно, что совет директоров "Норникеля" рекомендовал годовому собранию акционеров ГМК не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. При этом топ-менеджмент ГМК не исключил выплаты промежуточных дивидендов в 2023 году в случае, если компания получит положительный FCF и сохранит долг на комфортном уровне.

Подорожали утром во вторник акции "Аэрофлота" (+1,6%), "Интер РАО" (+1,4%), Сбербанка (+1,2% и +1,1% "префы"), расписки OZON (+0,5%), бумаги "МТС" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), "ММК" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций можно ожидать затишья между майскими праздниками на негативном фоне.

На локальном рынке причин для восстановления пока не видно, так как за длинные российские выходные глобальный индекс сырьевых товаров просел, при этом нефть марки Brent также находится под давлением - ниже $80 за баррель, а российский рынок чувствителен к ценам на сырье. В США на этой неделе рынок ждет решение по ФРС: инвесторы прогнозируют повышение ставки на 0.25 б.п., что будет нейтрально для рынка, однако важным фактором выступит риторика ФРС и дальнейший прогноз на июнь, полагают эксперты "БКС МИ".

В США в понедельник индексы акций снизились на 0,04-0,1%. Ключевым событием для рынка стало сообщение о покупке банком JPMorgan Chase & Co. активов закрытого регуляторами First Republic Bank.

В результате сделки к JPMorgan перейдут депозиты клиентов First Republic на общую сумму около $92 млрд, причем как застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), так и не застрахованные, сообщил банк. Кроме того, JPMorgan приобретет подавляющее большинство активов First Republic, включая его портфель кредитов на сумму $173 млрд и ценные бумаги на $30 млрд.

FDIC ожидает, что расходы ее страхового фонда в связи с крахом First Republic составят порядка $13 млрд, говорится в сообщении регулятора.

Аналитики в основном не ожидают, что ситуация с First Republic будет иметь последствия для сектора в целом. Однако некоторые эксперты считают возможным, что кризис перекинется на другие региональные банки, отмечает Market Watch.

Статданные, опубликованные в понедельник, указали на продолжающийся спад активности в производственном секторе США. Индекс деловой активности в этом секторе (ISM Manufacturing) поднялся в апреле до 47,1 пункта с 46,3 пункта в марте, оставшись, однако, ниже отметки в 50 пунктов шестой месяц подряд. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о снижении деловой активности.

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций за исключением Австралии (японский Nikkei вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, рынки материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,04%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Австралийский индикатор просел после неожиданного решения Резервного банка Австралии (RBA) о подъеме ставки на 25 базисных пунктов - до 3,85% годовых. Это решение стало неожиданностью для аналитиков. Согласно консенсус-прогнозу, который приводит Trading Economics, рынок ожидал сохранения ставки на прежнем уровне.

Опубликованные в минувшие выходные статданные показали спад активности в промышленном секторе КНР. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение индекса меньше 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. PMI в апреле опустился ниже этой отметки впервые с декабря.

Апрельский PMI сферы услуг и строительства в КНР опустился до 56,4 пункта с 58,2 пункта в марте. Сводный индекс активности снизился до минимальных с января 54,4 пункта с мартовского рекорда в 57 пунктов.

Розничные продажи в Германии в марте сократились на 2,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя на 0,4%.

Внимание трейдеров на этой неделе сфокусируется на заседании Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 2-3 мая. Эксперты в основном ожидают подъема базовой процентной ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании, отмечает Market Watch. Инвесторы будут ждать от Федрезерва сигналов о том, готов ли он сделать паузу в цикле ужесточения политики.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают умеренное снижение на возросших опасениях сокращения спроса. К 10:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 0,3%, до $79,18 за баррель (-1,3% в понедельник), июньские фьючерсы на WTI подешевели на 0,4%, до $75,5 за баррель (-1,5% накануне).

В апреле Brent подешевела на 0,3%, WTI подорожала на 1,5%.

Инвесторы ждут очередного подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на этой неделе, беспокоясь, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США спровоцирует глобальную рецессию, отмечает Market Watch.