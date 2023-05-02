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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

МТС завершила консолидацию 100% ГК "Зеленая точка"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" завершило консолидацию 100% ГК "Зеленая точка", объединяющую операторов фиксированной связи в 12 регионах России. Консолидация продолжалась с 2020 года, напомнили в МТС.

В рамках последнего, третьего, этапа компания реализовала опцион по выкупу 49% в шести региональных операторах ГК "Зеленая точка" в Белгороде, Липецке, Уфе, Нефтекамске, Белорецке, Томске и Владивостоке. Финансовые параметры сделки не раскрываются.

МТС вошла в капитал ГК "Зеленая точка" в феврале 2020 года, купив 51% уставного капитала группы за 1,37 млрд рублей. Тогда сообщалось, что в течение трех лет МТС через опционы может консолидировать оставшиеся 49% ГК.

"Зеленая точка" объединяет 13 операторов - поставщиков услуг ШПД и цифрового ТВ в 12 российских городах.

В апреле 2021 года МТС реализовала первый опцион и купила 49% в 7 операторах, предоставляющих услуги в 5 городах (Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Элисте и Тамбове).

В сообщении компании отмечается, что на рынке ШПД МТС занимает второе место по размеру абонентской базы и емкости сети, присутствуя в 60 регионах. Фиксированными услугами МТС - телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием -охвачено более 10 млн домохозяйств, сервисами платного ТВ - более 11 млн пользователей.

МТС Зеленая точка
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