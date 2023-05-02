ЦБ зарегистрировал небанковскую кредитную организацию в структуре "Роскосмоса"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал новую небанковскую кредитную организацию (НКО) "Истина", сообщила пресс-служба регулятора.

Организации будет выдана лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций. НКО получит лицензию ЦБ после оплаты уставного капитала, отмечает регулятор.

По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал НКО "Истина" составит 90 млн руб. Организация создана АО "РК-Финанс", которое входит в госкорпорацию "Роскосмос". Основным направлением деятельности НКО "Истина" будет обслуживание корпоративных клиентов.

Сейчас на основании лицензии, выданной Банком России, действуют 35 небанковских кредитных организаций, в том числе 25 расчетных.