"Красцветмет" в 2022 г. сократил чистую прибыль в 120 раз, до самого низкого уровня с 1999 г.

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Красноярский завод цветных металлов им. В.Н.Гулидова" ("Красцветмет", крупнейший аффинажный завод России) в 2022 году сократил чистую прибыль в 120 раз по сравнению с 2021 годом, до 120 млн рублей, говорится в материалах компании.

Согласно материалам ОАО, это самый низкий показатель чистой прибыли компании с 1999 года (более ранние данные отсутствуют). До этого момента самым низким был показатель 2001 года - 192,4 млн рублей (тогда чистая прибыль упала в 3,7 раза).

Выручка компании в 2022 году выросла менее чем на 1%, до 72,5 млрд рублей, тогда как себестоимость продаж - сразу на 27,3%, до 67,3 млрд рублей.

Основные финпоказатели ОАО "Красцветмет" (в тыс. рублей):

2022г 2021г Динамика Выручка 72 482 758 71 948 704 +0,7% Себестоимость продаж 67 314 843 52 882 626 +1,3 раза Валовая прибыль 5 167 915 19 066 078 -3,7 раза Прибыль от продаж 1 386 987 16 510 297 -11,9 раза Прибыль (убыток) до налогообложения (436 369) 18 047 558 Чистая прибыль 119 552 14 350 772 -120 раз

Кредиторская задолженность "Красцветмета" за год сократилась на 27,7%, до 1,9 млрд рублей.

Согласно материалам, в 2022 году компания произвела 198 тонн золота, 95 тонн металлов платиновой группы и 351 тонну серебра, заняв 56%, 87% и 42% российского рынка соответственно. Ювелирный дивизион компании реализовал 11 тонн продукции из золота и серебра.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года Лондонская ассоциация рынка драгметаллов в свете антироссийских санкций приостановила действие статуса Good Delivery ("надежная поставка") для российских аффинажных заводов. Отсутствие статуса означает, что золото у заводов покупается с некоторым дисконтом. При этом в сентябре 2022 года "Красцветмет" отмечал рост собственных расходов на 50% вследствие потери статуса Good Delivery.

По данным самой компании, "Красцветмет" - лидер в производстве драгоценных металлов в России. Основан в 1994 году. Компания перерабатывает минеральное и вторичное сырье, производит все восемь драгоценных металлов, а также ювелирные и технические изделия из них. Предприятие на 100% принадлежит Красноярскому краю.