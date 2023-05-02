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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Минфин РФ 3 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ 29024 и 26240

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 3 мая проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26240 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПК серии 29024, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 29024 с погашением 18 апреля 2035 года имеют 48 квартальных купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 2 августа 2023 года. Расчет процентных ставок 1-48-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода).

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 4-го купонного дохода - 16 августа 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).

Минфин РФ ОФЗ
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