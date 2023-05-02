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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

"ЛУКОЙЛ" в 2022 году увеличил экспорт нефти из России на 14,1%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Экспорт нефти "ЛУКОЙЛа" из России в 2022 году увеличился на 14,1% и составил 35,4 млн тонн, сообщает компания в годовом отчете.

"Увеличение связано в основном с ростом поставок на собственные НПЗ в Европе в связи с увеличением загрузки заводов. На внутреннем рынке было реализовано 1,7 млн т нефти по сравнению с 2,7 млн т в 2021 году. Изменение объемов реализации на внутреннем рынке связано с увеличением поставок на собственные НПЗ в России. Объем реализации нефти за рубежом снизился до 47,6 млн т, или на 48,8%, что связано со снижением объемов трейдинга ресурсом третьих лиц", - уточнила компания.

Экспорт нефтепродуктов из России в 2022 году увеличился на 10,5% до 19,4 млн т по причине роста объемов производства, говорится в материалах.

ЛУКОЙЛ Европа
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