Промсвязьбанк присоединит "ПСБ Донецк" и "ПСБ Луганск"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Единственный акционер Промсвязьбанка (ПСБ) принял решение о присоединении ООО "ПСБ Донецк" и "ПСБ Луганск", говорится в сообщении, опубликованном на "Федресурсе".

Промсвязьбанк в феврале по указу президента РФ приобрел ООО "Центральный республиканский банк Донецкой народной республики" (ПСБ Донецк) и ООО "Государственный банк Луганской народной республики" (ПСБ Луганск).

Согласно указу, изданному в ноябре 2022 года, Центральный республиканский банк ДНР и Государственный банк ЛНР были преобразованы в общества с ограниченной ответственностью, а затем 100% долей в этих банках было продано Промсвязьбанку "по рыночной стоимости, равной 1 рублю".

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам 2021 года ПСБ занял 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".