Промсвязьбанк присоединил Центральный республиканский банк ДНР

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк завершил присоединение Центрального республиканского банка Донецкой народной республики (ЦРБ ДНР), с 10 июля все права и обязательства по обслуживанию клиентов ЦРБ в полном объеме перешли к Промсвязьбанку, сообщила пресс-служба ПСБ.

ПСБ в мае решил присоединить ООО "ПСБ Донецк" (ЦРБ ДНР) и "ПСБ Луганск" (ООО "Государственный банк Луганской народной республики").

"В рамках интеграции проведена масштабная работа по объединению клиентских баз, перестройке бизнес-процессов и централизации банковской инфраструктуры. В результате присоединения отделения ЦРБ ДНР становятся офисами ПСБ", - сказано в пресс-релизе.

Счета клиентов ЦРБ и остатки на них также перешли в Промсвязьбанк, все денежные зачисления после присоединения продолжают поступать на действующие карты в обычном режиме, отметили в кредитной организации.

Держателям карт ЦРБ ДНР также стала доступна банкоматная сеть ПСБ. Сейчас она насчитывает более 600 устройств на территории республики.

Присоединение Госбанка ЛНР завершится 22 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПСБ.

"22 июля 2023 года ООО "ПСБ Луганск" (Госбанк ЛНР) присоединится к ПСБ. Все клиенты Госбанка ЛНР будут переведены на обслуживание в ПСБ и получат доступ к широкой финансовой линейке и технологичным цифровым сервисам федерального системно значимого банка", - говорится в сообщении.

Промсвязьбанк в феврале по указу президента приобрел ООО "Центральный республиканский банк Донецкой народной республики" и ООО "Государственный банк Луганской народной республики".

По указу, изданному в ноябре 2022 года, Центральный республиканский банк ДНР и Государственный банк ЛНР были преобразованы в общества с ограниченной ответственностью, а затем 100% долей в этих банках было продано Промсвязьбанку "по рыночной стоимости, равной 1 рублю".

ПСБ начал работу в Донецкой и Луганской народных республиках в июне 2022 года. После присоединения ЦБР ДНР совокупная клиентская база ПСБ (физических и юридических лиц) в ДНР превысила 1,3 млн клиентов.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам 2021 года ПСБ занял 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".