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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Экс-гендиректор "Уралкалия" Баумгертнер рекомендован в совет директоров "Соллерса"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор "Уралкалия" (2005-2010 годы) и стивидора Global Ports (2015-2017 годы) Владислав Баумгертнер рекомендован кандидатом в совет директоров ПАО "Соллерс", следует из сообщения автопроизводителя.

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Новым кандидатом помимо Баумгертнера (с 2020 года - основатель и партнер компании HeadOffice), как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Соллерса", также стала руководитель внутреннего аудита группы компаний "Газстройпром" Маргарита Ведиджиани.

Два независимых директора, как ожидается, сменят в совете экс-главу дальневосточного СП "Соллерса" и Mazda Елену Фролову и директора по правовым вопросам "Соллерса" Михаила Санина.

Остальные семеро членов совета "Соллерса" сохранят свои места. Это топ-менеджеры и совладельцы группы Адиль Ширинов, Николай Соболев, Зоя Каика и Виктор Хвесеня, а также заместитель гендиректора по экономике "Соллерса" Татьяна Гой, глава аппарата президента Татарстана и экс-министр внутренних дел республики (1998-2012 гг.) Асгат Сафаров и экс-глава ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Годовое собрание акционеров "Соллерса" пройдет 30 июня в форме заочного голосования.

Соллерс Уралкалий Маргарита Ведиджиани Владислав Баумгертнер
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