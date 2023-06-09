"ТАИФ" частично законсервирует нефтебазу "Татнефтепродукта" в Бугульме

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Нефтебаза ОАО "Бугульманефтепродукт" (Татарстан, входит в "ТАИФ") намерена частично законсервировать свое имущество, говорится в материалах торговой площадки Onlinecontract, где предприятия "ТАИФа" осуществляют корпоративные закупки и продажу продукции.

В начале июня "Бугульманефтепродукт" разместил там тендер на разработку проекта частичной консервации нефтебазы.

Компания контролируется юрлицом сети автозаправочных станций "ТАИФа" - ООО "ТАИФ-НК АЗС", которому принадлежит 59,7% акций предприятия, говорится в отчетности за 2022 год.

Согласно отчетности, выручка нефтебазы от продажи нефтепродуктов в прошлом году упала в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом (до 50,8 млн рублей), от предоставления услуг хранения - в 5,8 раза (до 6,6 млн рублей).

"Бугульманефтепродукт" является одной из нефтебаз холдинговой компании "Татнефтепродукт", занимающейся торговлей нефтепродуктами, а также их приемом, хранением, отгрузкой и перевалкой, сообщается на сайте холдинга.

В свою очередь, "Татнефтепродукт" входит в розничную сеть под управлением ООО "ТАИФ-НК АЗС", принадлежащего "ТАИФу".