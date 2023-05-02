Индекс МосБиржи по итогам торгов снизился на 2,1%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций прошли в минусе на фоне подешевевшей нефти (Brent откатилась ниже $76 за баррель) и снижения мировых фондовых площадок на опасениях замедления мировой экономики в условиях дальнейшего ужесточения монетарной политики центробанками.

Индекс МосБиржи откатился в район 2580 пунктов, обновив 2,5-недельный минимум на фоне укрепления рубля; лидерами снижения выступили бумаги "НОВАТЭКа" (-5,4%) после отсечки на бирже дивидендов, а также акции "Норникеля" (-4,5%) после рекомендаций совета директоров не выплачивать дивиденды за 2022 год.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 2,1% и составил 2580,51 пункта (минимум сессии - 2560,09 пункта), индекс РТС упал на 1,3%, до 1019,67 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 5,4%.

Доллар к 18:50 по Москве подешевел на 55 копеек до 79,7 рубля.

Акции "НОВАТЭКа" подешевели до 1261 рубля за штуку, дивидендные выплаты за второе полугодие 2022 года составят 60,58 рубля на акцию.

Акции "Норникеля" подешевели после известий вечером в минувшую пятницу, что совет директоров "Норникеля" рекомендовал годовому собранию акционеров ГМК не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. При этом топ-менеджмент ГМК не исключил выплаты промежуточных дивидендов в 2023 году в том случае, если компания получит положительный FCF и сохранит долг на комфортном уровне.

Также снизились во вторник в цене акции "Яндекса" (-4,2%), "Магнита" (-3,6%), ВТБ (-3,3%), АФК "Система" (-3,3%), "Сургутнефтегаза" (-3,2% и -3,3% "префы"), "Северстали" (-3,1%), "Газпром нефти" (-3,1%), расписки TCS Group (-3%), "НЛМК" (-2,7%), "ММК" (-2,5%), "Татнефти" (-2,1%), "АЛРОСА" (-2%), UC Rusal (-2%), "Аэрофлота" (-1,8%), "Газпрома" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,7%), "Московской биржи" (-1,7%), "РусГидро" (-1,4%), "Роснефти" (-1,2%), Polymetal (-1,1%), "МТС" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,8%), расписки OZON (-0,6%), акции "Интер РАО" (-0,4%), Сбербанка (-0,1%).

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в I квартале 2023 года составила 104,287 млрд рублей, что почти на 22% ниже аналогичного показателя годом ранее (133,4 млрд рублей), говорится в отчете компании.

ПАО АФК "Система" приобрело группу компаний Natura Siberica, говорится в сообщении корпорации. Сумма сделки не раскрывается. Группа Natura Siberica - ведущий российский производитель сертифицированной органической косметики. В 2022 году выручка группы компаний Natura Siberica составила 10,2 млрд рублей. На конец апреля 2023 года у группы отсутствует чистый долг.

Подорожали во вторник акции "ФСК-Россети" (+1,5%), "префы" Сбербанка (+0,6%).

Акции "ФСК-Россети" подорожали на новости о том, что услуги по передаче электроэнергии по российской единой электросети (ЕНЭС) с 1 мая подорожали на 6,3%. Такое распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Предполагается, что такая индексация будет действовать до конца года.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций на старте торговой недели снизился, усилив темпы коррекции ближе к концу сессии. "Среди основных причин снижения - укрепление рубля и спад нефтяных цен. Да и в целом общерыночный сентимент не благоволил покупателям", - полагает эксперт.

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе еврозоны, согласно окончательной оценке, сократился в апреле до 45,8 пункта с 47,3 пункта в марте. Кроме того, часть инвесторов традиционно заняли выжидательную позицию в преддверии итогов заседания ФРС - о решении по ставкам станет известно в среду поздним вечером по Москве, напомнил Бахтин. Сюрпризов не ожидается: согласно Fed Watch Tool, вероятность повышения ставки на 25 б.п., до 5,00-5,25% годовых, оценивается в 97%. Важны будут комментарии руководства Федрезерва.

В Китае в середине недели продолжат отмечать День труда. В еврозоне будут опубликованы данные по уровню безработицы за март, в США - изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP и индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг за апрель. Московская биржа в среду отчитается об оборотах за апрель. Прогноз по индексу Мосбиржи на 3 мая - 2550-2650 пунктов, полагает Бахтин.

Что касается укрепления рубля, то игнорировать внешний негатив российской валюте помогает улучшение ситуации с балансом бюджета и притоком в страну иностранной валюты. Последнее достигается благодаря сокращению дисконта в ценах на поставляемые из России товары. Если нефтяные цены не ускорят темп снижения, доллар краткосрочно может закрепиться в диапазоне 78-80 рублей/$1. В среду пара доллар-рубль может двигаться в пределах 78,5-81,5 рубля/$1, считает представитель "БКС МИ".

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, подешевевшая нефть и крепкий рубль оказали давление на российские акции во вторник. Под давлением продаж оказались преимущественно акции компаний-экспортеров (сталеваров, нефтяников и газовых компаний), которые лишаются части рублевой прибыли из-за более крепкого курса национальной валюты. При этом продолжили рост дивидендные бумаги Сбербанка, "Ростелекома" и МТС.

В апреле средняя цена Urals выросла на 22,5% относительно марта, до $58,63 за баррель. В некоторых случаях даже можно говорить о продажах выше установленного странами G7 и Евросоюза потолка цен для российского сырья, полагает аналитик.

Апрельское давление на рубль, связанное с конвертацией средств от продажи иностранными компаниями своих российских активов, почти иссякло. В мае активного выхода иностранцев не ожидается. Также позитивным для рубля является статистика восстановления цен на Urals в апреле и факт наращивания экспорта в Индию и Китай, где РФ превзошла по объемам прочих поставщиков, отмечает аналитик.

Нефть резко подешевела, но поводы для разворота имеются. Согласно статистике Reuters, в апреле добыча стран ОПЕК сократилась на 190 тыс. б/с (до 28,62 млн б/с), при этом основные потери были в экспорте Ирака и Нигерии. Впрочем, с мая начинается программа дополнительного сокращения производства ОПЕК+ на 1,16 млн б/с, поэтому постепенно рынок может начать ощущать дефицит предложения, полагает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", текущая неделя пройдет в ожидании раскрытия итогов заседания ФРС в среду, которые определят дальнейшую динамику глобального рынка. При этом сигналы о возможной траектории ДКП инвесторы получат и в пятницу от апрельской статистики по рынку труда США. На неделе также состоится заседание ЕЦБ.

Нефть откатилась ниже уровней, отмечавшихся до анонса внепланового сокращения добычи ОПЕК+ с мая. Давление на котировки оказывают опасения более слабого спроса на нефть в мире. Дальнейшая динамика нефтяных цен определится решениями ФРС: если по итогам заседания риски рецессии существенно вырастут, фьючерсы Brent могут продолжить снижение, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ вечером ускорил снижение на фоне усиления распродаж в банковском секторе США и отсутствия внутренних значимых драйверов роста.

Несмотря на покупку банком JPMorgan активов First Republic Bank, во вторник можно было наблюдать новый обвал акций региональных банков США перед подведением в среду итогов заседания ФРС. Паника в банковском секторе продолжается и, похоже, по словам Кожуховой, перерастает в более значимый негативный фундаментальный фактор, который способен повлиять на состояние как американской, так и мировой экономики. Происходящее может поставить ФРС перед непростым выбором очередного повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов в среду для борьбы с инфляцией и попыткой успокоить рынки приостановкой увеличения ставки, что, впрочем, может и не остановить продажи, полагает аналитик ИК "Велес Капитал".

Российские инвесторы тем временем продолжают ожидать рекордных дивидендов Сбербанка: последний день с выплатами акции можно будет купить на бирже 8 мая, напомнила Кожухова. Банк намерен выплатить 25 руб. на каждый тип бумаг, что по текущей цене предполагает доходность около 10%. Позитивным фактором для Сбербанка даже после дивидендной отсечки могут стать ожидания публикации 18 мая консолидированных финансовых результатов по МСФО за I квартал 2023 года и возможные намеки на новые выплаты, полагает аналитик.

Поддержку акциям золотодобывающих компаний во вторник, по ее словам, оказал скачок цен на золото на международном рынке в условиях ухода от рисков на 1,6%, к $2020 за унцию. Бумаги "Русснефти" (-7,8%) и "Мечела" (-6,1%) продолжили коррекцию с локальных вершин после сильного повышения ранее в этом году.

Нефть обновила минимумы с конца марта. Инвесторов также тревожат перспективы развития мировой экономики и, в частности, риски рецессии в США на фоне проблем в финансовом секторе. На данный момент можно говорить, что попытка нефтяных цен развить среднесрочный рост после решения ОПЕК+ расширить сокращение добычи оказалась неудачной. Котировки вновь смотрят в район годовых минимумов, в частности, $70,17 за баррель Brent, полагает Кожухова.

Российскому рынку акций идти выше мешает среднесрочная перекупленность в рублевом сегменте, для снятия которой подходят в том числе негативные внешние факторы. При закреплении ниже 2580 пунктов индикатор Мосбиржи может устремиться в район 2470 пунктов (минимумы с начала апреля и нижняя полоса Боллинджера дневного графика), считает Кожухова.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Австралии (японский Nikkei вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, рынки материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), однако снизились Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 1,2-1,5%) и Штаты (индексы теряют 1,5-1,7%).

Австралийский индикатор просел после неожиданного решения Резервного банка Австралии (RBA) о подъеме ставки на 25 базисных пунктов - до 3,85% годовых. Это решение стало неожиданностью для аналитиков. Согласно консенсус-прогнозу, который приводит Trading Economics, рынок ожидал сохранения ставки на прежнем уровне.

Опубликованные в минувшие выходные статданные показали спад активности в промышленном секторе КНР. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение индекса меньше 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. PMI в апреле опустился ниже этой отметки впервые с декабря.

Апрельский PMI сферы услуг и строительства в КНР опустился до 56,4 пункта с 58,2 пункта в марте. Сводный индекс активности снизился до минимальных с января 54,4 пункта с мартовского рекорда в 57 пунктов.

Розничные продажи в Германии в марте сократились на 2,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя на 0,4%.

Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 6,9% в марте, что совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлился в апреле до 5,6% в годовом выражении с 5,7% в марте.

Внимание трейдеров на этой неделе сфокусируется на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 2-3 мая. Эксперты в основном ожидают подъема базовой процентной ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.), отмечает Market Watch. Инвесторы будут ждать от Федрезерва сигналов о том, готов ли он сделать паузу в цикле ужесточения политики.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены ускорили снижение, обновляя минимумы с конца марта на фоне опасений за мировую экономику и в ожидании решения Федрезерва по процентной ставке.

К 18:50 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 4,5%, до $75,84 за баррель (-1,3% в понедельник), июньские фьючерсы на WTI подешевели на 4,5%, до $72,35 за баррель (-1,5% накануне).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник подешевели акции "Объединенной вагонной компании" (-15,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-13,7% и -13,6% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-13,5% и -11% "префы"), МКФ "Красный Октябрь" ()-12,5%П, ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-11,2%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-10,7%), ПАО "Фармсинтез" (-10,6%).

Выросли бумаги "ТГК-14" (+7,8%, до 0,00526 рубля), "Соллерса" (+6,4%, до 448 рублей), "Красноярскэнергосбыта" (+3,3%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+2%), ПАО "Арсагера" (+1,6%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+1,4%).

Совет директоров ПАО "ТГК-14" рекомендовал годовому собранию акционеров направить все 671,482 млн рублей чистой прибыли за 2022 год, рассчитанной по РСБУ, на выплату дивидендов, говорится в сообщении компании. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,00049448386167 рубля на каждую обыкновенную акцию.

Совет директоров ПАО "Соллерс" рекомендовал направить на дивиденды за 2022 год 45,39 руб. на акцию, сообщила компания. Реестр для получения дивидендов, как ожидается, будет закрыт 10 июля. Соответствующие решение предложено одобрить акционерам на годовом собрании, которое пройдет 30 июня в форме заочного голосования. По сообщению "Соллерса", рекомендация дивидендов связана с наличием нераспределенной прибыли за несколько лет.

ПАО "ТГК-2" (-2,5%) в 2022 году получило чистую прибыль по МСФО в размере 1 млрд 461,6 млн рублей против 932,4 млн рублей чистого убытка годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка при этом выросла на 0,9% - до 47,4 млрд рублей.

В I квартале 2023 года ПАО "ТГК-2" получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,5 млрд рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 13,7%, до 16,3 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,97 млрд рублей (из них 18,22 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,32 млрд рублей на бумаги ВТБ и 5,29 млрд рублей на акции "Газпрома").