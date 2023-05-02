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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Airbus открыл центр обслуживания самолетов по полному жизненному циклу в Чэнду

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE открыла центр обслуживания самолетов по полному жизненному циклу в городе Чэнду - административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Это первый подобный центр Airbus за пределами Европы. Он будет предоставлять услуги по парковке, хранению, техническому обслуживанию, модернизации, модификации, демонтажу и утилизации для различных типов самолетов, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на заявление компании.

Центр занимает территорию площадью 717 тысяч кв. метров и рассчитан на стоянку 125 самолетов. Его создание стало результатом сотрудничества Airbus, французской Tarmac Aerosave и Chengdu Airport Xingcheng Investment Group Co.

Airbus Сычуань Чэнду Китай
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