Минсельхоз РФ уже распределил первые 10 млрд руб. на поддержку производителей зерна

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ уже распределил предусмотренные на этот год первые 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна.

"Первые 10 млрд мы уже распределили по регионам, практически все регионы уже до аграриев эти деньги довели", - сообщил "Интерфаксу" замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах во вторник.

По его словам, объем господдержки рассчитывался исходя из 2 тыс. рублей на тонну зерна. "Это хорошая поддержка. При этом мы принимаем в субсидирование зерно, которое было реализовано с августа прошлого года", - сказал он. То есть производитель зерна в этом году может получить господдержку за зерно, реализованное в прошлом году. Это стало нововведением текущего года.

Как заявил Разин, в настоящее время Минсельхоз работает над "выделением второго транша по поддержке производителей зерна". Как сообщалось, его объем также составит 10 млрд рублей. "Это серьезная поддержка, которая позволит нам штатно пройти посевную кампанию", - отметил замминистра.

Говоря о ходе весеннего веса, Разин сообщил, что его площадь к настоящему времени превышает показатели прошлого года, однако цифр он не назвал. Он отметил, что в ряде регионов Центрального федерального округа были опасения за состояние озимых. "Сейчас ситуация лучше. В других регионах у нас проблемы с влагой. Но пока мы находимся в нормальном рабочем режиме, не расслабляемся, но и причин для паники точно нет", - заключил он.

Как сообщалось, яровой сев в этом году планируется провести на 55,2 млн га. Минсельхоз рассчитывает на сбор зерна в 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы. В 2022 году было собрано 157,7 млн тонн зерна, из них 104,2 млн тонн пшеницы.