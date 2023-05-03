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Рынки ждут дальнейшего повышения ставок ЕЦБ из-за высокой инфляции

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк не станет брать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и вновь повысит основные процентные ставки в еврозоне по итогам майского заседания на фоне устойчиво высокой инфляции в валютном блоке, полагают аналитики и участники рынка.

Инфляция в еврозоне в апреле составила 7% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с 6,9% в марте. В то же время рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлился до 5,6% в годовом выражении с мартовских 5,7%.

"За последний год инфляция в еврозоне, поначалу являвшаяся проблемой на стороне предложения, стала проблемой со стороны спроса. Это явный аргумент для ЕЦБ в пользу продолжения повышений процентных ставок", - отметил Карстен Бжески из ING.

В марте ЕЦБ поднял все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) и сообщил о намерении принимать дальнейшие решения на основе поступающих экономических и финансовых данных. Ключевая ставка по депозитам теперь находится на уровне 3%, тогда как год назад она составляла минус 0,5%.

Ранее в мае регулятор обнародовал результаты исследования, согласно которому европейские банки существенно ужесточили требования к выдаче кредитов и сократили объем кредитования в первом квартале на фоне неопределенности в финансовом секторе. В частности, падение спроса на кредиты со стороны компаний было рекордным с глобального финансового кризиса 2008 года.

В свете сокращения кредитования ЕЦБ может принять компромиссное решение - замедлить темпы повышения ставок до 25 б.п., при этом сигнализировав о том, что Центробанк не планирует прекращать их подъем, написал старший аналитик AFS Group Арне Петимезас.

Его мнение в целом совпадает с прогнозами участников рынка. Как показывают котировки фьючерсов на уровень ставки, рынок практически уверен в увеличении стоимости заимствований на 25 б.п. в мае и видит 89%-ную вероятность еще одного подъема в июне.

Дополнительным фактором, способным повлиять на решение ЕЦБ, может стать слабый экономический рост еврозоны. В первом квартале ВВП валютного блока вырос всего на 0,1% в поквартальном исчислении, слабее ожиданий рынка.

Итоги майского заседания ЕЦБ будут опубликованы в 15:15 по Москве 4 мая. Пресс-конференция председателя Центробанка Кристин Лагард начнется полчаса спустя.

ЕЦБ еврозона Карстен Бжески Кристин Лагард
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