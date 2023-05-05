Глава Банка Италии ждет скорое завершение цикла повышения ставок ЕЦБ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк близок к завершению цикла подъема ставок, La Stampa заявил глава Банка Италии и член совета управляющих ЕЦБ Иньяцио Виско.

"Пиковый уровень, которого достигнут ставки, не далек от того, где мы находимся сегодня", -сказал он.

4 мая ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Таким образом, базовая ставка по кредитам теперь составляет 3,75%, ставка по депозитам - 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - 4%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила по итогам заседания, что регулятор не собирается брать паузу в подъеме ставок.

Эксперты Goldman Sachs и Morgan Stanley ожидают, что ЕЦБ поднимет ставки еще дважды по 25 б.п., ING и Commerzbank прогнозируют лишь одно повышение на 25 б.п.

Виско, представивший 5 мая в Риме свою новую книгу "Инфляция и монетарная политика", отметил, что все члены совета управляющих ЕЦБ "преследуют одну и ту же цель - сдерживание избыточной инфляции, хотя иногда расходятся во мнениях относительно скорости движения к ней".

"Есть решимость бороться с инфляцией и достичь долгосрочной цели. Дело не в "ястребах" и "голубях", а скорее в подходах и скорости движения", - сказал он.

Виско, который считается одним из "голубей" в ЕЦБ, в ноябре этого года покинет пост главы Банка Италии, который он занимает почти 12 лет.