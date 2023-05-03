Рубль немного укрепился к основным валютам по итогам среды в ожидании ключевых событий недели

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань подешевели на Московской бирже по итогам среды; рубль укрепился к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели.

Курс доллара США составил 79,21 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 41,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,72 руб./EUR1, подешевев на 5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,08 копейки - до 83,04 рубля. Курс китайского юаня снизился на 4,2 копейки - до 11,45 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", по итогам среды рубль немного подрос в основных валютных парах в ожидании ключевых событий недели - заседаний ведущих мировых центробанков. Внимание рынков на этой неделе сфокусировано на заседаниях Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершается 3 мая, и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится 4 мая.

Итоги заседания ФРС будут обнародованы в среду в 21:00 по Москве. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла начнется в 21:30. Итоги заседания ЕЦБ будут опубликованы в 15:15 в четверг.

Эксперты в основном ожидают подъема базовой процентной ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.), таким образом, ставка будет увеличена по итогам десятого заседания подряд. Ее уровень достигнет максимальных за 16 лет 5-5,25% годовых. Инвесторы будут ждать от Федрезерва сигналов о том, готов ли он сделать паузу в цикле ужесточения политики.

Цикл ужесточения политики ФРС, начатый в марте прошлого года, помог снизить инфляционное давление в США, однако темпы роста потребительских цен по-прежнему существенно превышают 2%-ный целевой показатель американского ЦБ. Инфляция в Штатах в марте составила 5% в годовом выражении, замедлившись до минимума с мая 2021 года.

В то же время экономический рост в США в первом квартале замедлился до 1,1% в пересчете на годовые темпы по сравнению с 2,6% в четвертом квартале.

Ключевой показатель состояния американской экономики - данные по рынку труда за прошлый месяц - будут обнародованы в пятницу, уже после заседания ФРС. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в апреле на 180 тыс. и повышение безработицы до 3,6% с 3,5%.

Среди факторов, которые могут повлиять на дальнейшую политику ФРС, аналитики называют ситуацию в банковском секторе США, а также проблему лимита госдолга.

Американский Минфин может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если Конгресс не повысит потолок госдолга, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен.

ЕЦБ также проводит заседание на этой неделе, его итоги будут подведены в четверг. ЕЦБ не станет брать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и вновь повысит основные процентные ставки в еврозоне по итогам майского заседания на фоне устойчиво высокой инфляции в валютном блоке, полагают аналитики и участники рынка.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает подъем ставок по кредитам и депозитам ЕЦБ на 25 б.п.

Инфляция в еврозоне в апреле составила 7% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с 6,9% в марте. В то же время рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлился до 5,6% в годовом выражении с мартовских 5,7%.

В марте ЕЦБ поднял все три ключевые процентные ставки на 50 б.п. и сообщил о намерении принимать дальнейшие решения на основе поступающих экономических и финансовых данных. Ключевая ставка по депозитам теперь находится на уровне 3%, тогда как год назад она составляла минус 0,5%.

Цены на нефть

Нефтяные котировки усилили падение вечером в среду. Трейдеры ожидают повышения процентных ставок в США и еврозоне и оценивают данные об американских запасах нефти.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подешевели на 4,59% - до $71,78 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 4,47% - до $68,44 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,28 млн баррелей - до 459,63 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали, что резервы нефти в Штатах снизились на 3,3 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 28 апреля, на 3,9 млн баррелей.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев, в пользу рубля на длинном горизонте говорят соотношение инфляции в РФ и мире, а также остающиеся на довольно высоких уровнях цены на нефть. "Так, валюта страны с меньшим уровнем инфляции при прочих равных укрепляется к другим валютам. В то же время, чем дороже сырье, тем больший объем НДПИ российские нефтяники уплачивают в бюджет. Существенных факторов, которые бы говорили о долгосрочном ослаблении рубля, нет. Ожидаем, что до конца года американский доллар будет колебаться в рамках 65-75 рублей. В ближайшее время пара "доллар-рубль" может преодолеть отметку в 80 руб./$1, однако значительной просадки рубля дальше мы не ожидаем. К концу года доллар может быть около 65-75 рублей", - говорит Джиоев.

"В среду после открытия рубль продолжил свое укрепление, начатое с конца прошлой недели, и еще до завершения первой половины дня успел обновить максимум 28 апреля, "дотянувшись" до отметки 78,9 за доллар. Отметим, что ниже 79 руб./$1 пара "доллар-рубль" в последний раз находилась месяц назад, и после достижения этой отметки сегодня американская валюта почувствовала поддержку. Остаток торгового дня пара "доллар-рубль" преимущественно консолидировалась в диапазоне 79,2-79,4 руб./$1. В результате ближе к вечеру преимущество рубля выглядело не столь очевидным и постепенно сходило на нет по сравнению с предыдущими днями. В целом с пиков 27 апреля рубль укрепился с 82 до 79+ против доллара. Рост рубля в конце апреля был связан с продажами валютной выручки к уплате налоговых платежей в самом конце месяца. Укрепление рубля в первые дни мая мы не связываем с какими-либо фундаментальными факторами. Следует отметить, что за последнее время биржевой валютный рынок РФ стал гораздо менее ликвидным, чем в предыдущие годы, поэтому локальные потребности в покупке или продаже валюты кем-то из игроков теперь каждый раз отражаются в достаточно резком изменении котировок. При этом сейчас ликвидность на рынке еще меньше из-за низкой активности участников в "перерыве" между длинными выходными. Вполне вероятно, что у кого-то из игроков возникла потребность в конвертации валюты в начале месяца, и в силу низкой ликвидности рынка в этот период валютные продажи подтолкнули рубль развить укрепление, начатое в конце апреля, хотя фундаментально ситуация на рынке не менялась", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 мая на 65,38 копейки, до 79,3071 руб./$1, и уменьшил курс евро на 8,06 копейки, до 87,575 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду уменьшился на 58,28 копейки по отношению ко вторнику и составил 79,3785 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 60,33 копейки и составил 79,3284 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 608,856 млн, из которых $333,383 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 275,473 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 13,83 копейки, до 87,5567 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 7,57 копейки, до 87,5951 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR521,572 млн, из которых EUR146,495 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR375,077 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК поднялись относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 7,62% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 3 б.п. - до 7,88% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 2 б.п. - до 8,33% и 8,49% годовых соответственно.