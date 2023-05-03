Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Рубль немного укрепился к основным валютам по итогам среды в ожидании ключевых событий недели

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань подешевели на Московской бирже по итогам среды; рубль укрепился к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели.

Курс доллара США составил 79,21 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 41,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,72 руб./EUR1, подешевев на 5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,08 копейки - до 83,04 рубля. Курс китайского юаня снизился на 4,2 копейки - до 11,45 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", по итогам среды рубль немного подрос в основных валютных парах в ожидании ключевых событий недели - заседаний ведущих мировых центробанков. Внимание рынков на этой неделе сфокусировано на заседаниях Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершается 3 мая, и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится 4 мая.

Итоги заседания ФРС будут обнародованы в среду в 21:00 по Москве. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла начнется в 21:30. Итоги заседания ЕЦБ будут опубликованы в 15:15 в четверг.

Эксперты в основном ожидают подъема базовой процентной ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.), таким образом, ставка будет увеличена по итогам десятого заседания подряд. Ее уровень достигнет максимальных за 16 лет 5-5,25% годовых. Инвесторы будут ждать от Федрезерва сигналов о том, готов ли он сделать паузу в цикле ужесточения политики.

Цикл ужесточения политики ФРС, начатый в марте прошлого года, помог снизить инфляционное давление в США, однако темпы роста потребительских цен по-прежнему существенно превышают 2%-ный целевой показатель американского ЦБ. Инфляция в Штатах в марте составила 5% в годовом выражении, замедлившись до минимума с мая 2021 года.

В то же время экономический рост в США в первом квартале замедлился до 1,1% в пересчете на годовые темпы по сравнению с 2,6% в четвертом квартале.

Ключевой показатель состояния американской экономики - данные по рынку труда за прошлый месяц - будут обнародованы в пятницу, уже после заседания ФРС. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в апреле на 180 тыс. и повышение безработицы до 3,6% с 3,5%.

Среди факторов, которые могут повлиять на дальнейшую политику ФРС, аналитики называют ситуацию в банковском секторе США, а также проблему лимита госдолга.

Американский Минфин может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если Конгресс не повысит потолок госдолга, заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен.

ЕЦБ также проводит заседание на этой неделе, его итоги будут подведены в четверг. ЕЦБ не станет брать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и вновь повысит основные процентные ставки в еврозоне по итогам майского заседания на фоне устойчиво высокой инфляции в валютном блоке, полагают аналитики и участники рынка.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает подъем ставок по кредитам и депозитам ЕЦБ на 25 б.п.

Инфляция в еврозоне в апреле составила 7% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с 6,9% в марте. В то же время рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлился до 5,6% в годовом выражении с мартовских 5,7%.

В марте ЕЦБ поднял все три ключевые процентные ставки на 50 б.п. и сообщил о намерении принимать дальнейшие решения на основе поступающих экономических и финансовых данных. Ключевая ставка по депозитам теперь находится на уровне 3%, тогда как год назад она составляла минус 0,5%.

Цены на нефть

Нефтяные котировки усилили падение вечером в среду. Трейдеры ожидают повышения процентных ставок в США и еврозоне и оценивают данные об американских запасах нефти.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подешевели на 4,59% - до $71,78 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 4,47% - до $68,44 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,28 млн баррелей - до 459,63 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали, что резервы нефти в Штатах снизились на 3,3 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 28 апреля, на 3,9 млн баррелей.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев, в пользу рубля на длинном горизонте говорят соотношение инфляции в РФ и мире, а также остающиеся на довольно высоких уровнях цены на нефть. "Так, валюта страны с меньшим уровнем инфляции при прочих равных укрепляется к другим валютам. В то же время, чем дороже сырье, тем больший объем НДПИ российские нефтяники уплачивают в бюджет. Существенных факторов, которые бы говорили о долгосрочном ослаблении рубля, нет. Ожидаем, что до конца года американский доллар будет колебаться в рамках 65-75 рублей. В ближайшее время пара "доллар-рубль" может преодолеть отметку в 80 руб./$1, однако значительной просадки рубля дальше мы не ожидаем. К концу года доллар может быть около 65-75 рублей", - говорит Джиоев.

"В среду после открытия рубль продолжил свое укрепление, начатое с конца прошлой недели, и еще до завершения первой половины дня успел обновить максимум 28 апреля, "дотянувшись" до отметки 78,9 за доллар. Отметим, что ниже 79 руб./$1 пара "доллар-рубль" в последний раз находилась месяц назад, и после достижения этой отметки сегодня американская валюта почувствовала поддержку. Остаток торгового дня пара "доллар-рубль" преимущественно консолидировалась в диапазоне 79,2-79,4 руб./$1. В результате ближе к вечеру преимущество рубля выглядело не столь очевидным и постепенно сходило на нет по сравнению с предыдущими днями. В целом с пиков 27 апреля рубль укрепился с 82 до 79+ против доллара. Рост рубля в конце апреля был связан с продажами валютной выручки к уплате налоговых платежей в самом конце месяца. Укрепление рубля в первые дни мая мы не связываем с какими-либо фундаментальными факторами. Следует отметить, что за последнее время биржевой валютный рынок РФ стал гораздо менее ликвидным, чем в предыдущие годы, поэтому локальные потребности в покупке или продаже валюты кем-то из игроков теперь каждый раз отражаются в достаточно резком изменении котировок. При этом сейчас ликвидность на рынке еще меньше из-за низкой активности участников в "перерыве" между длинными выходными. Вполне вероятно, что у кого-то из игроков возникла потребность в конвертации валюты в начале месяца, и в силу низкой ликвидности рынка в этот период валютные продажи подтолкнули рубль развить укрепление, начатое в конце апреля, хотя фундаментально ситуация на рынке не менялась", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 мая на 65,38 копейки, до 79,3071 руб./$1, и уменьшил курс евро на 8,06 копейки, до 87,575 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду уменьшился на 58,28 копейки по отношению ко вторнику и составил 79,3785 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 60,33 копейки и составил 79,3284 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 608,856 млн, из которых $333,383 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 275,473 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 13,83 копейки, до 87,5567 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 7,57 копейки, до 87,5951 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR521,572 млн, из которых EUR146,495 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR375,077 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК поднялись относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 7,62% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 3 б.п. - до 7,88% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 2 б.п. - до 8,33% и 8,49% годовых соответственно.

США ФРС Московская биржа ЕЦБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новым президентом Всемирного банка станет экс-глава Mastercard Аджай Банга

Минэкономразвития оценило спад ВВП РФ в марте на уровне 1,1%

Минэкономразвития оценило спад ВВП РФ в марте на уровне 1,1%

Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с конца марта

Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с конца марта

Минфин РФ 3 мая разместил на одном аукционе рекордный с начала года объем ОФЗ

ЦБ РФ отметил экстремальный рост сроков выдаваемой ипотеки в 2022 году

Сбербанк в апреле выдал ипотеку на рекордные 337 млрд рублей

Сбербанк в апреле выдал ипотеку на рекордные 337 млрд рублей

Рынок акций РФ днем отыграл большую часть утренних потерь на фоне роста фондовой Европы

Рынок акций РФ днем отыграл большую часть утренних потерь на фоне роста фондовой Европы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });