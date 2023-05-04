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AB InBev увеличила квартальную чистую прибыль в 17 раз

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) увеличил чистую прибыль в 17 раз в годовом измерении, показатель составил $1,64 млрд против $95 млн годом ранее.

Выручка компании увеличилась до $14,21 млрд по сравнению с $13,24 млрд годом ранее в том числе за счет ценообразования и акцента на премиальных товарах.

Органический рост выручки составил 13%, а продажи в натуральном выражении повысились на 0,9%. Консенсус-прогноз, представленный самой компанией, предполагал рост на 9,9% и 1% соответственно.

Скорректированная EBITDA поднялась на 14% и составила $4,76 млрд.

В Северной Америке объемы продаж снизились в органическом выражении на 1%, в Южной Америке - на 0,2%, в Центральной Америке - выросли на 0,1%. В регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку, зафиксировано органическое снижение объемов на 1%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - рост на 9%.

В 2023 году компания по-прежнему ожидает увеличения EBITDA на 4-8%, при этом выручка повысится опережающими темпами, говорится в сообщении.

С начала года капитализация AB InBev выросла на 4,5%, до 115,49 млрд евро.

AB InBev
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