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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Ferrari получила рекордную чистую прибыль и выручку в 2022 году

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV в 2022 году увеличил чистую прибыль на 13% и зафиксировал 19%-й рост выручки, причем оба показателя оказались рекордными в истории компании.

Как сообщается в пресс-релизе, за 2022 год Ferrari получила чистую прибыль в размере 939 млн евро по сравнению с 833 млн евро в 2021 году при выручке в 5,1 млрд евро против 4,27 млрд евро годом ранее. Скорректированная EBITDA увеличилась на 16%, до 1,77 млрд евро.

Чистая прибыль автопроизводителя в октябре-декабре составила 221 млн евро против 214 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) выросла до 469 млн евро с 398 млн евро годом ранее.

Выручка поднялась на 17% и достигла 1,37 млрд евро.

В четвертом квартале Ferrari продала 3 327 машин (рост на 13% в годовом выражении), поставки за год в целом составили 13 221 автомобиль (подъем на 19%).

"Эти показатели являются основой для еще более сильного 2023 года благодаря устойчивому спросу на нашу продукцию во всем мире", - отметил CEO компании Бенедетто Винья.

В 2023 году Ferrari рассчитывает получить скорректированную EBITDA в районе 2,13-2,18 млрд евро, а выручка ожидается на уровне 5,7 млрд евро.

Котировки акций Ferrari снижаются на 2,4% на торгах в Милане в пятницу. Капитализация компании с начала года выросла на 20% и составляет сейчас около 56,7 млрд евро.

Ferrari
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