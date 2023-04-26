ВТБ прекратил выдачу ипотеки от застройщиков по сверхнизким ставкам

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ с 1 апреля прекратил выдачу ипотечных кредитов по сверхнизким ставкам, теперь минимальная ставка по субсидированным программам от застройщиков находится в диапазоне от 4,5% до 8,5%, заявил журналистам зампред правления банка Анатолий Печатников.

В прошлом году широкое распространение получила так называемая "ипотека от застройщика" с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигались за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20-30%. Эту разницу застройщик затем в виде комиссии платил банку для компенсации его выпадающих доходов. Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками, отмечал ЦБ. Регулятор обязал банки с 30 мая формировать дополнительные резервы по рискованной ипотеке, выданной после 15 марта этого года, чтобы ограничить распространение таких схем и снизить риски.

"Дискуссия по сверхнизким ставкам завершена, она драматически на объем продаж не повлияет, уже все банки фактически выровнялись под новые условия. Мы с 1 апреля прекратили выдачу кредитов по сверхнизким ставкам", - заявил Печатников.

"До введения ограничений со стороны ЦБ доля субсидированных программ застройщиков, действительно, была высокой. В нашем банке она составляла более 50% в структуре выдач на первичном рынке, сейчас снизилась до 34%", - отметил он.

Топ-менеджер уточнил, что минимальная ставка по субсидированным программам от застройщиков выросла и теперь составляет от 4,5% до 8,5% в зависимости от программы.

"ВТБ не относит к комиссионному доходу выплаты от застройщиков, они считались как процентный доход. Обычно клиенты выплачивают ипотеку быстрее, например, берут средства на десять лет, а гасят кредит за шесть. Поэтому мы амортизировали эти выплаты на период фактического погашения ипотеки", - указал Печатников.

Печатников отметил, что средний размер ипотечного кредита в ВТБ сокращается. Так, за первый квартал средний размер ипотеки в банке сократился на 6%, до 5 млн рублей. "Такая динамика обусловлена в том числе снижением стоимости квадратного метра на первичном рынке недвижимости из-за ухода от "околонулевой ипотеки", - указал он.

По словам Печатникова, уход от низких ставок поменяет структуру спроса клиентов. По прогнозам ВТБ, доля ипотеки на вторичное жилье может вернуться к уровню 2021 года - 60%.

За первый квартал портфель ипотеки в России увеличился более чем на 4% и составил 15,8 трлн рублей. По итогам полугодия ВТБ прогнозирует его рост на 9,5%, до 16,6 трлн рублей. По оценке ВТБ, в январе-июне российские заемщики оформят жилищные кредиты более чем на 2,76 трлн рублей, что на 46% превысит результат за аналогичный период прошлого года и на 2% - рекордного 2021 года.

"Если не будет больших потрясений во втором полугодии по геополитике, если ключевая ставка резко не пойдет вверх, то (...) мы видим, что продажи текущего года должны превзойти продажи 2021-го, как некий максимальный ориентир роста ипотечного бизнеса в стране. По 2021 году у нас продажи были 5,8 трлн рублей", - сказал Печатников.

Основные факторы, которые повлияют на восстановление рынка ипотеки – развитие льготных программ и комплекса мер для поддержки уязвимых категорий населения, направленных в том числе на повышение доступности жилья.