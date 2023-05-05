Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню при отсутствии заметных стимулов к движению

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и юань чуть подрастают на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль едва заметно колеблется в ожидании ярких стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 78,15 руб./$1 (+10 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 46,39 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,5 коп. - до 11,294 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в ожидании заметных драйверов. Нефтяные котировки немного подрастают после снижения накануне, при этом мировые рынки капитала меняются разнонаправленно.

Участники глобального рынка ранее отыграли результаты заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), прошедших в последние дни и укрепивших надежды инвесторов на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. ФРС повысила базовую процентную ставку также на 25 б.п. - до 5-5,25% годовых. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году. При этом из пресс-релиза Федрезерва по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения политики, которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания.

Некоторую поддержку рублю продолжает оказывать решение Минфина РФ почти в два раза сократить в мае продажи валюты в рамках бюджетного правила. Решение ведомства обусловлено повышением нефтегазовых доходов и последующим улучшением показателей бюджета. Нацвалюта уверенно выросла на этом решении накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $73,08 за баррель, что на 0,77% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $69,09 за баррель, что также на 0,77% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Рынок акций США завершил четверг "в минусе", в том числе из-за возобновления опасений относительно состояния банковской системы страны, пишет MarketWatch. Кроме того, инвесторы оценивали итоги заседания ФРС, свежие статданные и квартальную отчетность компаний.

Dow Jones Industrial Average и S&P 500 зафиксировали снижение по итогам четвертой сессии подряд, чего не происходило последние два месяца.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу меняются разнонаправленно: китайский CSI300 теряет 0,5%, гонконгский Hang Seng подрастает на 0,6%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,34%. Биржи Южной Кореи и Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня детей. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,56%.